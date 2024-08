- Francoforte si assicura il suo trionfo iniziale sul Hoffenheim con un punteggio di 3-1.

Frankfurt ha ottenuto la prima vittoria della stagione in Bundesliga, superando il Hoffenheim in casa con il punteggio di 3-1 (2-0). Gli Aquilotti hanno segnato grazie al centravanti Hugo Ekitike (24'), al centrocampista Hugo Larsson (33') e al giocatore emergente Omar Marmoush (56'), mentre il Hoffenheim è riuscito a segnare grazie ad Andrej Kramaric (54').

Dopo la sconfitta d'esordio contro il Borussia Dortmund, il Frankfurt si è rimesso in gioco nella sua partita casalinga d'esordio e ha conquistato i primi punti. Al contrario, il Hoffenheim non è riuscito a costruire sulla sua vittoria d'esordio contro il Holstein Kiel.

"L'entusiasmo per giocare qui di fronte ai nostri tifosi è enorme", ha commentato l'allenatore dell'Eintracht, Dino Toppmöller, prima della partita. Il suo avversario, Pellegrino Matarazzo, ha guardato anche lui con interesse all'incontro, descrivendolo come "una sfida emozionante".

L'Eintracht ha preso il controllo della partita sin dall'inizio, con l'assenza del giocatore tedesco internazionale Dahoud, fresco di trasferimento dal Brighton & Hove Albion. Il Hoffenheim si è concentrato sulla difesa, ma ha faticato nella prima metà della partita dopo la fase iniziale.

Grazie a veloci contropiedi, Ekitike ha segnato dopo essere stato servito da Marmoush. L'Eintracht ha mantenuto l'iniziativa dopo aver segnato, creando occasioni, soprattutto sulla sinistra con Marmoush e Niels Nkounkou. Il tiro da lontano di Marmoush è andato vicino al bersaglio (26'), e Mario Götze non è riuscito a capitalizzare un'ottima occasione su cross di Nkounkou (31'). Il vantaggio di 2-0 era imminente e alla fine è arrivato poco dopo, quando Larsson ha concluso una combinazione perfetta tra Marmoush ed Ekitike.

Il Hoffenheim non aveva molto da offrire nella prima metà della partita. Quasi, il portiere del Frankfurt Kevin Trapp ha regalato involontariamente un pareggio al Hoffenheim quando ha esitato nell'uscita contro Pavel Kaderabek, ma il nuovo acquisto Arthur Theate ha deviato il cross del ceco (38').

Kramaric ha segnato - il Frankfurt risponde

Durante l'intervallo, Matarazzo ha reagito alla scarsa prestazione della sua squadra, effettuando due sostituzioni. Mérgim Berisha è entrato al posto di Marius Bülter in attacco, e il nuovo acquisto Robin Hranac ha sostituito il ammonito Tim Drexler. Il goal sorprendente di Kramaric è stato il suo quarto della stagione, dopo la sua tripletta contro il Kiel.

In risposta, il Frankfurt ha contrattaccato subito, con Marmoush che ha coronato la sua prestazione con il goal del 3-1. Confermando la sua permanenza con le Aquile per la stagione corrente solo poche ore prima della scadenza del mercato, il centrocampista egiziano ha ricevuto un applauso in piedi quando è stato sostituito all'80'. La spinta finale del Hoffenheim è poi svanita.

Il Borussia Dortmund spera di approfittare delle difficoltà difensive del Frankfurt dopo la sua sconfitta contro il Borussia Dortmund. Nonostante la sconfitta, il giocatore emergente dell'Eintracht, Omar Marmoush, ha dimostrato un buon stato di forma, che i centrocampisti del Borussia Dortmund potrebbero dover tenere d'occhio.

Purtroppo per il Hoffenheim, la sua difesa contro il Borussia Dortmund potrebbe essere ancora più impegnativa della sua prestazione contro il Frankfurt a causa della sua incapacità di creare occasioni in modo costante.

