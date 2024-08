- Francoforte con una prova regolare a Valencia

Eintracht Frankfurt ha subito una stretta sconfitta contro i giganti spagnoli del Valencia FC, ma ha comunque guadagnato fiducia in vista della nuova stagione. Nella loro ultima partita di riscaldamento del sabato sera, la squadra della Bundesliga ha perso 3:2 (1:2) dopo aver subito un gol tardivo. Omar Marmoush (8') ha segnato su rigore e Eric Junior Dina Ebimbe (72') ha trovato la rete per gli ospiti. Rafa Mir (4') e Hugo Duro (16') avevano portato in vantaggio il Valencia. Alberto Mari (89') ha garantito la vittoria ai padroni di casa. Prima di questo, l'allenatore Dino Toppmöller aveva fatto giocare tutti i suoi giocatori, offrendo prezioso minutaggio ai suoi sostituti.

La partita è iniziata vivacemente con Rafa Mir che ha approfittato di un errore difensivo di Nathaniel Brown per mettere in vantaggio il Valencia. Tuttavia, l'Eintracht ha risposto prontamente, con Marmoush che ha trasformato un rigore dopo che Igor Matanovic è stato fallito in area di rigore. Il Valencia ha esteso il suo vantaggio da un corner. L'Eintracht è stata fortunata che Pepelu ha mancato un rigore (33') dopo che Tuta ha fallito Duro. Gli ospiti sono migliorati e hanno pareggiato meritatamente contro la squadra che ha finito al nono posto nella Liga dello scorso anno. L'Eintracht inizierà la sua campagna di Coppa di Germania il 19 agosto (20:45 CET) contro l'Eintracht Braunschweig.

Despite the loss in the German Bundesliga pre-season match, Eintracht Frankfurt showcased resilience and gained momentum for the upcoming season. In the DFB-Pokal, Frankfurt will face Eintracht Braunschweig on August 19, aiming to turn their fortunes around.

