- Francoforte affronta una sfida per la coppa a Braunschweig.

Eintracht Frankfurt inizia il suo viaggio nella Coppa DFB contro l'Eintracht Braunschweig lunedì (ore 20:45/ARD e Sky). La squadra guidata dal portiere e nuovo capitano Kevin Trapp affronterà la squadra di seconda divisione senza il loro nuovo acquisto Arthur Theate. Il partecipante belga all'Europeo, precedentemente del Stade Rennes, è atteso per unirsi alla squadra per l'esordio in campionato contro il Borussia Dortmund sabato prossimo.

L'Eintracht punta a un percorso di successo in coppa: lo scorso anno, i campioni del 2018 e finalisti del 2023 sono stati eliminati agli ottavi di finale dall'inaspettato avversario 1. FC Saarbrücken. La squadra regionale Kickers Offenbach affronterà la squadra di seconda divisione 1. FC Magdeburg alle 18 (Sky).

