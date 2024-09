- Francoforte acquista i biglietti Interrail

Frankfurt sul Meno distribuisce nuovamente i pass Interrail ai suoi giovani residenti. L'iniziativa "#FreeInterrail" per persone di età compresa tra i 18 e i 20 anni proseguirà a settembre, come dichiarato dalla città. Azioni simili sono state intraprese anche lo scorso anno.

Il budget previsto per questo progetto ammonta a 50.000 euro, sufficienti per sponsorizzare 174 biglietti Interrail, secondo fonti attendibili. Il programma "Hessen-Rail" dello stato dell'Assia è stato terminato, lasciando spazio a questa opportunità per i giovani adulti.

Il pass Interrail consente ai giovani di esplorare fino a 33 nazioni europee. Secondo l'annuncio, questi giovani diventeranno efficacemente i "rappresentanti dell'UE di Frankfurt".

Durante il loro tempo libero, questi giovani rappresentanti dell'UE potranno visitare diverse città europee ricche di cultura. Con i loro pass Interrail, potranno sfruttare al meglio il loro tempo libero esplorando nuovi luoghi.

Leggi anche: