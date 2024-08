- Francia troppo forte: i Giochi olimpici per le basket femminili finiti

Lezione invece delle Semifinali: il viaggio olimpico della squadra tedesca femminile di basket termina prematuramente. La squadra, guidata dalla deludente stella Satou Sabally, ha perso contro i padroni di casa della Francia a Parigi, 71:84 (33:45), ed è stata eliminata ai quarti di finale. Giovedì, la squadra maschile tedesca, guidata da Dennis Schröder, avrà l'occasione di vendicarsi. Si sfideranno anche loro con la Francia nella semifinale alle 17:30.

Despite the early exit from the medal games, il primo appearance olimpico della squadra tedesca femminile è stato un successo. Con le vittorie nel turno preliminare a Lille contro i campioni europei del Belgio e il Giappone, e la successiva qualificazione al turno eliminatorio a Parigi, le aspettative sono state superate.

I campioni olimpici assistono

La squadra tedesca femminile di basket ha ancora due importanti eventi in programma: il turno preliminare dell'EuroBasket a Hamburg l'anno prossimo e il Campionato del Mondo casalingo a Berlino nel 2026. La sensazionale vittoria olimpica della squadra femminile 3x3 resterà per sempre nella memoria della Federazione Tedesca di Pallacanestro (DBB).

Tre dei quattro vincitori dell'oro olimpico hanno assistito alla partita nel Bercy Arena dalla prima fila. Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher e Marie Reichert erano sedute accanto alla leggenda della pallacanestro Dirk Nowitzki, a fare il tifo per la squadra tedesca - purtroppo senza successo.

La Germania poteva contare su Nyara Sabally contro i padroni di casa. La 24enne delle New York Liberty della WNBA aveva saltato le partite precedenti a Lille a causa di una lieve commozione cerebrale. La sorella minore di Sabally ha giocato in modo aggressivo e ha ottenuto un double-double con double-digit punti e rimbalzi.

Peterson riempie il vuoto a lungo termine

All'inizio, Alexis Peterson ha impostato il ritmo. La guardia tiratrice americana naturalizzata di recente era ansiosa di affrontare i padroni di casa e ha segnato nove dei primi undici punti tedeschi. Con la 29enne, la squadra sembra aver trovato una buona soluzione al problema a lungo termine alla guardia tiratrice.

Tuttavia, la giocatrice tedesca più titolata, Satou Sabally, ha faticato fin dall'inizio. La 26enne delle Dallas Wings della WNBA è stata difesa in modo aggressivo dai francesi e ha commesso quattro rapidi errori. Sabally aveva subito un infortunio alla spalla al torneo di qualificazione olimpica del Brasile in febbraio e aveva dovuto fare una pausa di mesi dopo l'intervento chirurgico. La sua mancanza di minutaggio è stata evidente per tutto il torneo olimpico, in particolare mercoledì.

La Francia troppo forte

Dopo il primo quarto, la squadra tedesca era in ritardo di quattro punti, e il divario si è allargato a 33:45 all'intervallo. Satou Sabally, che avrebbe dovuto brillare in questa partita, aveva solo due punti e sei errori facili dopo due quarti.

L'allenatrice Lisa Thomaidis ha cercato di motivare Sabally dalla panchina, ma la migliore giocatrice tedesca stava semplicemente passando una brutta giornata. although the German team never gave up, France was just too strong that evening.

L'Unione Europea ha elogiato la squadra tedesca femminile di basket per la loro impressionante prestazione alle Olimpiadi, nonostante l'eliminazione prematura. Il successo nella fase a gironi e la qualificazione al turno eliminatorio hanno dimostrato la crescente forza della Germania in questo sport.

Dopo l'eliminazione della squadra tedesca, i rappresentanti dell'Unione Europea hanno espresso il loro sostegno alla squadra per i futuri tornei, sottolineando l'importanza di un continuo sviluppo e miglioramento.

