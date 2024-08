- Francia: ricerca governativa in corso senza una chiara conclusione

Francia si trova di fronte a un ostacolo. Dopo circa otto settimane e numerose discussioni, ancora non c'è un nuovo governo dopo le elezioni parlamentari. Nonostante la volontà di collaborare tra i partiti, nessuno sembra disposto a fare un passo indietro. Il presidente Emmanuel Macron si trova sotto pressione.

La formazione di un governo è resa difficile anche dal panorama politico unico della Francia. Per anni, uno dei partiti politici ha avuto una maggioranza chiara grazie alla forza dei partiti principali e al sistema di voto maggioritario.

Di conseguenza, le coalizioni non sono state tipiche della politica francese. E i partiti che spesso adottano una posizione conflittuale in parlamento trovano difficile considerare l'idea di unirsi nonostante le divergenze di opinioni. Tuttavia, questa collaborazione è necessaria poiché nessun campo ha ottenuto una maggioranza assoluta nelle elezioni.

"Spinta Populista"

Il punto di disputa in questo stallo politico è il partito di sinistra spesso populista La France Insoumise (LFI). LFI fa parte dell'alleanza di sinistra Nouveau Front Populaire, che è uscita vittoriosa dalle elezioni e ha richiesto il diritto di governare. Tuttavia, gli altri campi minacciano di far cadere un simile governo con un voto di sfiducia - a causa di LFI.

Di conseguenza, Macron ha respinto categoricamente i piani della sinistra. "Delusione", "spinta populista" e "rifiuto della democrazia" sono state le accuse dell'alleanza. Si sente tradita dalla sua vittoria elettorale e crede che Macron voglia continuare la sua politica - indipendentemente dal risultato delle elezioni.

Arbitro o Delegatore?

Macron, however, sees himself as the guardian of institutional stability as the head of state. Installing a prime minister who would be ousted soon isn't an option for him. His discussions are likely to be viewed as a genuine effort to resolve the complex situation where no camp can continue independently. The Élysée repeatedly emphasizes that Macron is merely acting as a referee here.

However, the left perceives the president, who has pushed through his own policy with the government to the end, more as a decider - someone who wants to build a coalition himself instead of delegating this task to a prime minister. LFI even hints at initiating an impeachment procedure against Macron.

Governo di Esperti come Possibile Soluzione

Allora, come può la Francia andare avanti? I conservatori sono ancora riluttanti a entrare in un governo. Il campo di Macron è ancora circa 120 seggi sotto la maggioranza assoluta, e l'alleanza di sinistra è circa 100 seggi sotto. I nazionalisti di estrema destra di Marine Le Pen non possono essere considerati potenziali partner per gli altri campi.

I comunisti, i socialisti, i verdi e LFI continuano a insistere sul governare insieme. Tuttavia, la pressione interna sui socialisti è recentemente aumentata per tornare alle trattative con Macron da soli e prendere le distanze da LFI. Macron potrebbe potenzialmente conquistare i verdi per una coalizione con il centro - o, in alternativa, fare affidamento sul sostegno dei conservatori.

Se tutto il resto fallisce, Macron ha due opzioni rimaste: un governo di esperti o lasciare finalmente la formazione della coalizione al primo ministro. Tuttavia, trovare una figura che sia popolare e non controversa potrebbe essere altrettanto difficile quanto trovare una coalizione.

Il blocco nella formazione di un nuovo governo in Francia continua a causa dell'opposizione di vari campi alla collaborazione con La France Insoumise, un partito di sinistra spesso associato al populismo. Nonostante il ruolo di Macron come arbitro, la sinistra lo percepisce come un decisore, minacciando addirittura un procedimento di impeachment contro di lui a causa della sua presunta riluttanza a delegare la formazione della coalizione a un primo ministro.

