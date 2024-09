Francia, conflitto politico: Macron cerca dialogo con Hollande e Sarkozy

In mezzo al protratto stallo politico francese, il Presidente Emmanuel Macron è previsto incontrare i suoi predecessori, ovvero François Hollande e Nicolas Sarkozy, il 24 di questo mese. Secondo fonti interne a France Info e BFMTV, Macron sta pianificando di incontrare anche l'ex Primo Ministro socialista Bernard Cazeneuve, che ha servito sotto Hollande da dicembre 2016 fino a maggio 2017 e si dice stia valutando di rientrare nella corsa per la posizione.

Sono passati più di sei settimane dalle elezioni parlamentari anticipate in Francia, ma Macron non ha ancora annunciato un nuovo Primo Ministro o stabilito un governo di maggioranza funzionante.

In queste elezioni, la coalizione di sinistra Nouveau Front Populaire ha ottenuto il primo posto inaspettatamente, superando il partito centrista di Macron e i sostenitori di Marine Le Pen dell'estrema destra, che erano inizialmente dati per vincitori. Nessuna di queste fazioni è riuscita a ottenere una maggioranza chiara.

La coalizione di sinistra ha mantenuto la sua posizione sulla formazione di un governo. Tuttavia, Macron ha respinto l'idea di un governo monopartitico, sostenendo che sarebbe stato rapidamente sfidato con un voto di sfiducia. despite multiple meetings with the parties, the path to a stable French government remains uncertain. Coalitions are fairly rare in the nation, making the formation process even more difficult.

Despite the coalition's resolve to form a government in France, Macron's centrist party has struggled to find common ground, potentially affecting the country's political landscape in France. The unexpected success of the Nouveau Front Populaire in France could lead to a significant shift in the country's political dynamics, given France's historical emphasis on its traditional right-wing and left-wing parties.

Leggi anche: