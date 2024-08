- Francia con un leggero aumento dei visitatori

Il Distretto dei Laghi della Franconia come regione turistica ha registrato solo un lieve aumento quest'anno dopo un 2023 eccezionalmente redditizio. Fino a giugno, il numero di pernottamenti era intorno ai 540.000, con un aumento del 1,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La regione ha anche registrato un aumento del 1,2% nel numero di arrivi, raggiungendo i 176.000, secondo i dati dell'ufficio statistico dello stato.

Fino a maggio, la crescita è stata significativamente più alta rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Hans-Dieter Niederprüm, direttore generale dell'associazione turistica con sede a Gunzenhausen, attribuisce questo al fatto che molte festività pubbliche sono cadute a maggio dello scorso anno, cosa che non è avvenuta quest'anno. Cita anche il "tempo moderato" come fattore che ha influito sui numeri dei visitatori. Finora, il Distretto dei Laghi della Franconia non se la passa bene con i turisti giornalieri.

"Imprese individuali segnalano una diminuzione del fatturato perché i turisti giornalieri non vengono ai laghi nel numero solito durante i fine settimana", ha detto Niederprüm. Tuttavia, non ha ancora dati concreti in merito.

Nel 2023, il Distretto dei Laghi della Franconia ha registrato un anno record con 1,32 milioni di pernottamenti, in aumento del 9,9% rispetto all'anno precedente. Per la prima volta, sono stati registrati più di un milione di pernottamenti nel distretto di Weißenburg-Gunzenhausen.

Il Distretto dei Laghi della Franconia attira ogni anno numerosi turisti e turisti giornalieri con le sue attrazioni come l'Altmühlsee, i due laghi di Brombach e il Dennenloher See. La regione offre opportunità per il nuoto, il campeggio e l'esplorazione del paesaggio in bicicletta.

