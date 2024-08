- Foxes Berlin vince il match di prova a Coburg

La squadra di handball di Berlino, le "Volpi", continua la sua striscia vincente nella fase di preparazione. Nella serata di venerdì hanno sconfitto la squadra di seconda divisione HSC 2000 Coburg 37:32 (22:14). Nils Lichtlein è stato il miglior marcatore di Berlino con dieci goal. Nonostante l'assenza di tre giocatori olimpici—Mathias Gidsel e Lasse Andersson (entrambi Danimarca) e Max Darj (Svezia)—e la coppia infortunata di Paul Drux e Max Beneke, quattro giocatori della seconda squadra hanno avuto l'opportunità di giocare nella partita.

È prevista un'altra partita amichevole per sabato nell'Allgäu contro la squadra della Württembergliga MTG Wangen (2:00 PM). A partire da giovedì, le Volpi affronteranno i loro primi avversari seri in un torneo ospitato dal loro club partner a Potsdam. Affronteranno i neo-promossi in prima divisione 1. VfL Potsdam e la squadra di prima divisione danese Bjerringbro-Silkeborg.

Il partecipante della Champions League della capitale giocherà la sua prima partita ufficiale il 31 agosto nella Supercoppa contro i campioni e vincitori della coppa SC Magdeburg. La loro prima partita di Bundesliga sarà il 7 settembre contro ThSV Eisenach.

La squadra di handball delle "Volpi" è attesa per mostrare il suo valore anche nella partita amichevole contro MTG Wangen sabato. Nonostante la loro assenza, i giocatori della seconda divisione hanno dimostrato il loro valore contro HSC 2000 Coburg, mostrando buone prospettive per le partite future contro avversari più impegnativi.

