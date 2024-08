- Foxes Berlin si aggiudica la So-Tech Cup al terzo posto

La squadra dei Foxes Berlino ha concluso la So-Tech Cup a Halle (Westfalia) con una prestazione impressionante. I berlinesi hanno conquistato la finale per il terzo posto contro il contendente al campionato francese HBC Nantes in un emozionante spareggio ai tiri di rigore, vincendo 38-37 (16-17). I migliori marcatori di Berlino sono stati Jerry Tollbring con undici goal e Mathias Gidsel con nove.

Despite la sconfitta difficile per 32-41 nella semifinale di sabato contro il dominante campione ungherese Veszprém HC, i Foxes hanno dimostrato un miglioramento della concentrazione nonostante l'assenza di giocatori chiave come Max Darj e Lukas Herburger nel centro difensivo per la seconda partita di fila. Berlino ha tenuto meglio in difesa.

Sfida per la Supercoppa

Berlino ha dimostrato potenza offensiva sin dall'inizio della partita, portandosi in vantaggio di quattro goal durante il primo tempo. Tuttavia, i tiri mancati e numerosi errori hanno portato a un vantaggio stretto alla fine del primo tempo. I berlinesi sono tornati in partita, hanno ripreso il comando poco prima della fine, ma non sono riusciti a garantire la vittoria e hanno subito l'equalizer sei secondi prima della fine. Nonostante l'equalizer tardivo, Berlino ha dimostrato più nervi saldi durante lo spareggio ai tiri di rigore.

Con un po' di fiducia in più, la squadra allenata da Jaron Siewert si sta preparando per la sfida della Supercoppa contro i loro rivali una settimana prima dell'inizio dei giochi competitivi. Sabato, i Foxes si scontreranno contro i campioni in carica e vincitori della coppa SC Magdeburg nella Supercoppa. La prima partita della Bundesliga seguirà la settimana successiva, il 7 settembre, contro il ThSV Eisenach.

