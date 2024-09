- Foxes Berlin in duello con Göppingen

In cammino verso la loro prossima sfida dopo la vittoria della Supercoppa, la squadra di pallamano della Bundesliga Füchse Berlin incontra un altro concorrente del campionato nella Coppa DHB. Il campione di ping pong Timo Boll ha scelto Frischauf Göppingen come avversario di Berlino nel secondo turno, con gli underdog di Berlino che hanno trionfato 32-30 sui campioni SC Magdeburg a Düsseldorf in precedenza. Lo scontro tra queste due squadre si terrà a Berlino tra il 1° e il 3 ottobre.

Le squadre della Bundesliga hanno avuto una pausa nel primo turno, quindi il secondo turno si concentra sull'ottenere un posto nei quarti di finale. Il torneo Final4 si svolgerà a Colonia il 12 e il 13 aprile 2025.

