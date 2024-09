- Foxes a Berlino prima del calcio d'inizio della Champions League: "Qualcosa di straordinario"

Dopo oltre un decennio di astinenza dal campionato mondiale di handball, i Berlin Foxes sono pronti a fare il loro ritorno nella Champions League di handball giovedì. "Abbiamo un'ottima atmosfera, siamo pronti per questa sfida e non vediamo l'ora di respirare l'atmosfera unica", ha detto il medagliato olimpico danese Lasse Andersson. Il loro debutto in campionato li vedrà ospitare i campioni ungheresi Veszprém HC (20:45/Dyn).

L'entusiasmo è alle stelle e i berlinesi non lasciano spazio ai nervi. "Dobbiamo partire forte sin dall'inizio. Ma è facile quando entri nello stadio e l'inno inizia a suonare, l'energia viene naturalmente", ha detto Andersson, che ha giocato nella Champions League con FC Barcelona e Kolding IF. Pochi giocatori dei Foxes possono vantare lo stesso.

Tuttavia, l'allenatore Jaron Siewert non vede l'esperienza come un problema. "Veszprém potrebbe avere un vantaggio nella Champions League, ma non hanno la grinta quotidiana che affrontiamo nella Bundesliga. Ogni partita per noi è cruciale. Le squadre tedesche hanno un vantaggio competitivo", ha detto.

Solo poche settimane fa, i Foxes hanno affrontato Veszprém in un torneo di prova a Halle (Westfalia), dove gli ungheresi hanno inflitto ai berlinesi una sconfitta per 41:32. "Forse ci sottovaluteranno ora, pensando di poterci battere facilmente", ha detto Siewert. Tuttavia, la partita di prova non ha molta importanza per lui. "Sappiamo cosa ci aspetta", ha aggiunto.

Dopo la vittoria della Supercoppa nazionale e un inizio positivo nella Bundesliga, i Foxes entrano in questo incontro con fiducia. "Non siamo intimiditi. È solo handball. Non c'è bisogno di essere nervosi. Ci sono anche molti incontri di alto livello nella Bundesliga", ha detto Andersson.

Gli altri avversari del gruppo dei berlinesi sono Paris St. Germain, Sporting Lisbon, Dinamo Bucarest, Wisla Plock (Polonia), Fredericia Handball (Danimarca) e HC Eurofarm Pelister (Macedonia del Nord). "Abbiamo un gruppo decente e molte opportunità", ha detto il campione mondiale di handball Mathias Gidsel.

Nella loro prima stagione nella Champions League nel 2011/12, i Foxes sono arrivati ai quarti di finale. "E abbiamo la stessa possibilità questa volta, a patto che tutti rimangano in forma", ha previsto Gidsel ottimisticamente.

