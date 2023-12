Foulard, PDA e alcol: Cosa sapere per visitare l'Arabia Saudita

L'Arabia Saudita si è posta un obiettivo ambizioso: 150 milioni di visite turistiche entro il 2030. I viaggi elettronici, un numero crescente di collegamenti aerei internazionali e un nuovo programma di scalo di 96 ore hanno reso logisticamente più facile la visita.

Tuttavia, per molti visitatori che si avvicinano per la prima volta al Paese, soprattutto se non hanno familiarità con il Medio Oriente o con i Paesi a maggioranza musulmana, è fondamentale fare qualche ricerca prima di partire.

La prima e più importante cosa da sapere sull'Arabia Saudita è che non è chiusa al mondo. Sebbene il Paese offra visti turistici solo dal 2019, da allora le cose si sono mosse molto rapidamente.

Proprio come le grandi città europee o nordamericane, Jeddah e Riyadh hanno caffè alla moda, luoghi d'arte e cultura interessanti e grandi squadre sportive con giocatori internazionali.

I cartelli stradali, i menu, le mappe e molto altro sono generalmente in arabo e in inglese. Anche le carte di credito occidentali sono ampiamente accettate.

Come si arriva?

I principali hub aerei dell'Arabia Saudita sono le due città più grandi: la capitale Riyadh e la città portuale Jeddah. Collegamenti regolari sono disponibili via Doha, Dubai, Londra e altri importanti gateway.

Una volta che si viaggia all'interno del Paese, ci sono diverse opzioni. I voli interni sono i più facili per le destinazioni turistiche più popolari, come la città oasi di AlUla, dove i viaggiatori si recano per accedere al sito archeologico di Hegra.

L'Arabia Saudita ha anche investito molto nelle infrastrutture, tra cui la ferrovia ad alta velocità. Al momento il sistema serve solo Jeddah e le aree circostanti, ovvero le città sante musulmane di Mecca e Medina, ma è prevista un'espansione.

I visitatori stranieri possono noleggiare auto in Arabia Saudita e possono guidare sia uomini che donne, a condizione che le loro patenti internazionali e altri documenti siano in ordine.

Uber è disponibile nelle città più grandi, così come le applicazioni di rideshare in Medio Oriente come Careem e Kaiian, entrambe con opzioni in inglese. Per le chiamate in strada, ci sono le fermate dei taxi nelle aree più frequentate, come i centri commerciali e gli stadi sportivi. Anche il vostro hotel può organizzare dei taxi per voi.

Cosa mettere in valigia?

La bulgara Elena Nikolova, che si è convertita all'Islam e ora risiede a Gedda, è un ponte perfetto tra la gente del posto e gli stranieri. Sul suo sito web Muslim Travel Girl, aiuta i suoi seguaci a sapere cosa aspettarsi quando si recano in visita.

Nikolova aggiunge anche che, sebbene molte donne indossino l'abaya, indumento largo che copre il corpo, o il niqab, che copre anche il viso, non è obbligatorio per gli stranieri. "Nelle grandi città come Jeddah e Riyadh non è necessario indossare un foulard o un abaya. Indossare abiti che coprono il corpo va bene".

Tuttavia, l'esperta sottolinea che l'ubicazione è importante, poiché i villaggi più piccoli nelle zone rurali potrebbero non avere la stessa atmosfera delle grandi città. "È meglio indossare un maxi abito, ad esempio, o un'abaya aperta e un foulard", aggiunge. Secondo Nikolova, queste linee guida non sono leggi: si tratta solo di "adattarsi".

Anche Kareem George, amministratore delegato di Culture Traveler, specialista di viaggi e organizzatore di tour, ha risposto alle domande sull'abbigliamento dei suoi clienti in vista di un tour in Arabia Saudita.

"Sono rimasto sorpreso dalla varietà di abiti che ho osservato", dice. "Le donne e gli uomini sauditi indossavano sia abiti tradizionali sia abiti più contemporanei. C'era una generale modestia nell'abbigliamento per entrambi i sessi, ma c'era una grande varietà di colori, stili e tessuti".

Detto questo, non è insolito vedere alcuni uomini che indossano pantaloncini corti (ma lunghi fino al ginocchio, come i cargos, non i pantaloncini corti) e polo, poiché le regole per l'abbigliamento maschile sono più rilassate.

"Non ci si aspettava che uno straniero indossasse un thobe", aggiunge George, riferendosi all'abito tradizionale che molti uomini indossano in Medio Oriente. "Il mio abbigliamento occidentale è stato accettato e non è stato considerato scortese in alcun modo".

Quando si tratta di vestirsi, il tempo e il terreno sono considerazioni importanti. Se avete intenzione di fare un'escursione o di visitare le attrazioni del deserto di AlUla, ad esempio, dovrete seguire i consigli della gente del posto: abiti larghi, tessuti leggeri come il lino e il cotone naturale e scarpe da trekking. Non è insolito vedere una donna saudita indossare scarpe da ginnastica con l'abaya.

Anche se i non musulmani possono visitare le moschee - un evento piuttosto comune, dato che molte sono attrazioni turistiche a tutti gli effetti - è necessario un abbigliamento adeguato. Le donne dovrebbero coprire i capelli per essere rispettose.

Se avete intenzione di visitare le moschee, mettete in valigia dei calzini: vi verrà chiesto di togliere le scarpe per entrare.

Manifestazioni pubbliche di affetto

Il turismo in Arabia Saudita sta crescendo e con esso le libertà culturali, ma è importante ricordare che alcune manifestazioni pubbliche di affetto devono essere evitate.

Indipendentemente dal sesso o dallo status delle persone coinvolte in una relazione, baciarsi in pubblico potrebbe provocare sguardi sorpresi.

"C'è un'aspettativa generale di modestia nel portamento e di rispetto dello spazio personale degli altri in pubblico", dice George.

Nikolova aggiunge: È possibile tenersi per mano, ma i baci, soprattutto quelli prolungati, sono normalmente disapprovati, soprattutto perché mettono a disagio i locali". "In molti Paesi musulmani il PDA è riservato alle coppie in privato".

Negli ultimi anni alcune norme sulle coppie non sposate si sono allentate.

Nel 2019 le autorità saudite hanno annunciato che le coppie straniere non sposate potranno condividere le camere d'albergo.

Il sito web dell'autorità nazionale di viaggio del Paese indica che i turisti LGBTQ sono i benvenuti in Arabia Saudita. Si legge: "Tutti sono i benvenuti a visitare l'Arabia Saudita e chiediamo loro di seguire e rispettare la nostra cultura, le nostre tradizioni e le nostre leggi, come fareste quando visitate qualsiasi altro Paese del mondo".

Detto questo, è importante notare che il sesso gay è proibito dalla legge, con conseguenze che includono multe, carcere o addirittura la morte. Il Ministero degli Esteri del Regno Unito, tra l'altro, avverte i suoi cittadini che "le relazioni sessuali omosessuali o extraconiugali, compreso l'adulterio, sono illegali e possono essere soggette a gravi sanzioni".

Ci sono altre regole sociali da rispettare. In generale, uomini e donne non imparentati non dovrebbero trovarsi insieme in uno spazio privato. Tuttavia, questo è uno di quei settori in cui è necessario guardarsi intorno e fare come gli abitanti del posto.

Una donna straniera e un uomo del posto possono avere un incontro d'affari se si trovano in un luogo pubblico come un caffè o se tengono la porta dell'ufficio aperta. Per quanto riguarda i saluti, un saluto educato è sufficiente - non tutti si sentono a proprio agio a stringere la mano o a dare un bacio sulla guancia, soprattutto con una persona di sesso opposto.

Nelle aree urbane come Gedda, le donne single spesso prendono taxi guidati da uomini, ma ci si aspetta che siedano sempre dietro.

"In realtà, per le donne viaggiare in Arabia Saudita è sicuro", afferma Nikolova. "Scoprirete che molte donne escono da sole o con le amiche senza problemi, soprattutto nelle grandi città come Jeddah e Riyadh".

Alzare un bicchiere

Uno degli argomenti più discussi dai turisti stranieri in Arabia Saudita è l'alcol.

Mentre altri Paesi vicini a maggioranza musulmana, come il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti, vendono alcolici a condizioni molto specifiche e limitate e li hanno a disposizione negli hotel, non è così in Arabia Saudita. L'alcol non è solo fuori moda: è illegale, indipendentemente dal fatto che siate locali o turisti.

E il divieto di bere alcolici non si applica solo quando si è a terra in Arabia Saudita.

Questa legge si applica anche a Saudia, la compagnia aerea nazionale del Paese. Se siete abituati a bere un bicchiere di vino per aiutarvi a dormire durante un lungo volo, potreste prendere in considerazione l'acquisto di un biglietto con un vettore che serve alcolici a bordo.

Tutto nel tempo

La Mecca, la città più sacra dell'Islam, si trova qui in Arabia Saudita. I musulmani sono tenuti a fare l'hajj, o pellegrinaggio religioso ai siti più sacri della città, almeno una volta nella vita.

Anche se può sembrare un brutto momento per visitare l'Arabia Saudita, Nikolova dice che se non siete musulmani e volete vedere altre parti del Paese, l'hajj potrebbe essere il momento migliore per pianificare un viaggio.

Mentre a Gedda vengono imposte restrizioni ai turisti, il resto dell'Arabia Saudita rimane aperto ai turisti, dice Nikolova. "Di solito quel periodo è anche meno affollato, poiché molti locali ed espatriati hanno due settimane di ferie e lasciano il Paese per le vacanze".

Per quanto riguarda la visita alle moschee, è meglio non andare di venerdì, il giorno più sacro della settimana, o durante gli orari di preghiera. Molte moschee affiggono all'esterno gli orari di visita e quelle più grandi e famose hanno spesso un sito web con maggiori dettagli.

Tuttavia, ci sono alcune moschee che non potrete visitare, in particolare quelle della Mecca e di Medina. Queste sono riservate ai soli musulmani.

Inoltre, per i non musulmani potrebbe essere saggio evitare di visitarle durante il Ramadan, il nono mese del calendario islamico. (Nel 2024, è probabile che vada dal 10 marzo all'8 aprile - i mesi lunari come il Ramadan possono variare di un giorno da una parte o dall'altra).

"Consiglierei di evitare i Paesi musulmani durante il Ramadan perché non c'è molto da fare durante il giorno", dice Nikolova, sottolineando che, poiché i partecipanti digiunano di giorno e mangiano di notte, i negozi e i ristoranti aprono più tardi o non aprono affatto.

Molti locali sconsigliano inoltre di visitare la città in estate, poiché è normale che le temperature superino i 120 gradi Fahrenheit (circa 50 Celsius).

A causa del caldo estremo, alcune attività commerciali chiudono nel pomeriggio e riaprono più tardi nel corso della giornata. Ad esempio, nello storico quartiere al-Balad di Gedda, la maggior parte dei caffè e dei negozi chiudono per diverse ore a mezzogiorno.

Se volete trovare un posto aperto a pranzo, recatevi in un centro commerciale - e portate con voi anche un maglione, perché l'aria condizionata a volte compensa eccessivamente il clima, essendo molto forte.

I lussuosi resort sul lungomare del Mar Rosso si possono vivere al meglio nella stagione di spalla, quando anche i prezzi sono più bassi.

Gennaio è generalmente il mese più fresco dell'anno, con temperature che si aggirano intorno ai 18-20 gradi Celsius. L'inverno è la stagione ideale per praticare le numerose attività all'aperto dell'Arabia Saudita, dalle escursioni nei siti archeologici storici all'osservazione delle stelle nel deserto.

Julia Buckley della CNN ha contribuito con un reportage.

Fonte: edition.cnn.com