Fotografie incantevoli immortalano le "sirene" subacquee della Corea del Sud

"La sua più grande preoccupazione era il fatto che questa tradizione stesse finendo", ha detto Lee alla CNN parlando di Ko Ryou-jin, una Haenyeo di terza generazione. "Mi parlava in coreano e diceva: 'Sarò l'ultima'. Poi ha detto, in inglese, 'Sono l'ultima sirena'".

La dichiarazione di Ko ha ispirato il titolo del nuovo libro fotografico di Lee, che non solo mette in luce il modo unico di vivere e lavorare degli Haenyeo - riconosciuto dall'UNESCO come parte del patrimonio culturale della Corea del Sud nel 2016 - ma sottolinea anche come le loro tradizioni di lunga data siano sempre più minacciate dalla crisi climatica e dal passare del tempo.

Con un testo introduttivo di Ko, con cui Lee è rimasta in contatto dopo aver visitato Jeju nel 2018, "The Last Mermaid" presenta ritratti del gruppo multigenerazionale di donne al lavoro: mentre si preparano a immergersi con la loro resistente attrezzatura riparata a mano o mentre emergono dal mare con le loro catture, tirate in superficie usando reti e galleggianti al posto delle moderne attrezzature meccaniche. Le immagini ravvicinate mostrano le semplici necessità del lavoro, come i pesi di piombo arrotondati che gli Haenyeo usano per affondare rapidamente sul fondo marino, ma anche scatti dettagliati della vita marina, come le file di ventose sui tentacoli dei polpi.

"L'intrigante legame tra le Haenyo e la struttura familiare semi-matriarcale dell'isola di Jeju è al centro di questa storia", scrive Lee nel testo introduttivo del suo libro. "Attraverso le generazioni, quest'isola è stata una roccaforte della forza e della resilienza femminile", continua la sua introduzione, "e le Haenyo incarnano questa potente eredità".

Lee ha vissuto in Corea del Sud fino all'età di sette anni, quando la sua famiglia si è trasferita a Toronto. Ha sempre conosciuto gli Haenyeo, ha dichiarato alla CNN, avendo visitato Jeju da bambino. "Credo che la gente li veda quasi come dei braccianti", ha detto, spiegando come lo stile di vita unico degli Haenyeo sia in qualche modo dato per scontato a livello locale.

Il suo desiderio di saperne di più sulla comunità è arrivato più tardi nella vita. "Pensavo molto alla diversità, alla rappresentazione e all'esplorazione della mia identità personale", ha detto il fotografo, che ora vive a New York e il cui lavoro è stato pubblicato su Vogue, Dazed e il T Magazine del New York Times. "Come coreano-americano e avendo trascorso la maggior parte della mia vita negli Stati Uniti e in Canada, è stata una bella esperienza tornare indietro e riconnettermi con la mia cultura e il mio patrimonio, e cercare di condividerlo con il mondo", ha detto.

Legando con la comunità dei subacquei davanti a colazioni preparate dalla famosa pasticceria coreana Paris Baguette, Lee ha trascorso lunghe giornate con gli Haenyeo, anche se non si è immerso personalmente. (Le donne, la maggior parte delle quali ha un'età compresa tra i 60 e gli 80 anni, di solito arrivavano al mattino presto per prepararsi, utilizzando anche una macchina per la pressione sanguigna per verificare che tutti fossero in buone condizioni per immergersi, prima di trascorrere l'intera giornata in acqua.

Una subacquea Haenyeo mostra un piccolo polpo, parte del suo pescato. La bandiera coreana sventola nella brezza marina.

Le donne hanno accolto Lee tra le loro fila in un modo che ha ricordato al fotografo il suo stretto rapporto con la nonna scomparsa. "Storicamente l'isola di Jeju era una società matriarcale, erano le donne che si immergevano e provvedevano alla famiglia, ed erano loro a portare il pane", ha detto Lee. "C'era un legame speciale... la famiglia è una parte importante della cultura".

Gli Haenyeo insistono nel mantenere vive le loro tradizioni utilizzando attrezzature semplici, come mute in neoprene che vengono costantemente riparate, ha detto Lee. "È stato quasi come catturare la storia. Non hanno cambiato il loro stile di vita negli ultimi 60 anni circa".

"Non c'era quel senso di gerarchia che penso si noti in altre parti della Corea... tutti erano molto solidali e tutti facevano lo stesso lavoro", ha detto Lee alla CNN parlando della comunità Haenyeo. "In un certo senso sembrava più armonioso. Sono così grato di aver avuto il permesso di entrare in quello spazio e di osservare", ha continuato Lee parlando del tempo trascorso con le donne.

Tuttavia, Lee ha anche osservato le sfide che si manifestano tra vecchio e nuovo, con la crisi climatica che costringe gli Haenyeo ad adattare i loro metodi di pesca. Il cambiamento climatico ha riscaldato le acque intorno a Jeju di circa due gradi Celsius negli ultimi 36 anni, secondo uno studio del 2023 pubblicato sulla rivista Sustainability. Ko ha detto a Lee che ora non è più possibile per gli Haenyeo seguire le pratiche di pesca sostenibili che hanno coltivato nel corso dei decenni a causa dei cambiamenti negli ecosistemi marini. Una sovrappopolazione di ricci di mare, ad esempio, ha interrotto i regolari schemi di raccolta dei subacquei, mentre le acque più calde hanno attirato nella zona specie marine velenose e predatrici come serpenti e polpi.

Ko ha anche detto a Lee che, negli anni passati, i subacquei potevano trovare facilmente il loro pescato principale - un tipo di mollusco marino chiamato conchiglia a turbante - che viene spesso esportato in Giappone, dove è considerato una prelibatezza. Ora, dice l'autrice, gli Haenyeo devono nuotare per un'ora intera prima di trovare qualcosa. "Non solo il loro lavoro è diventato più pericoloso, ma è anche più difficile trovare vita marina da catturare", ha detto Lee. "La loro pratica di sostenibilità è stata interrotta. Devono lavorare molto di più per guadagnarsi da vivere".

Tutto in un giorno di lavoro: una rete pesante, piena di conchiglie a turbante. Una subacquea Haenyeo affiora in superficie, con ricci di mare in mano.

Le tradizioni subacquee di Jeju potrebbero risalire al V secolo e il fatto che gli Haenyeo abbiano tranquillamente perseverato e mantenuto le loro tradizioni in mezzo al tumulto della storia recente della Corea non sfugge a Lee. "È un luogo che è cambiato così tanto in un periodo di tempo così breve, da un Paese devastato dalla guerra e piuttosto povero a un Paese sviluppato, e tutto questo è nella mia mente", ha detto.

Ma questi rapidi sviluppi economici e sociali in Corea del Sud hanno fatto sì che le generazioni più giovani siano spesso meno attratte dal vivere e lavorare come gli Haenyeo, secondo Ko. Ha cercato di reclutare più giovani donne per unirsi alla sua comunità, ma ha detto a Lee che è stata una sfida. Tuttavia, c'è stato qualche successo: da quando Lee ha visitato l'isola, un'altra subacquea più giovane si è unita agli Haenyeo, il che significa che per ora Ko non è più "l'ultima sirena".

"È incredibile che questa tradizione esista da più di mille anni", ha detto Lee, che ha in programma una mostra delle fotografie nella capitale sudcoreana Seoul in primavera. "Ritengo sia importante preservare il più possibile questa storia, perché la cosa triste è che non so quanto sia sostenibile".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com