Fotografia aerea che mostra i luoghi di decollo degli uccelli tempestali di Putin

Specialisti USA avvistano potenziali siti di lancio per il missile ipersonico russo Burevestnik (noto come SSC-X-9 Skyfall dalla NATO). Decker Eveleth, analista del Center for Naval Analyses (CNA), e Jeffrey Lewis, esperto nucleare del Middlebury Institute of International Studies (MIIS), hanno identificato attività edilizie in un sito di stoccaggio di testate nucleari chiamato Wologoda-20 e Chebarkul nelle foto satellite del 27 agosto di Planet Labs. La struttura si trova a circa 475 chilometri a nord di Mosca.

Secondo la loro valutazione, le immagini mostrano nove piattaforme di lancio orizzontali in costruzione. Queste presunte piattaforme di lancio sono posizionate in tre sezioni protette da mura alte per proteggerle dagli attacchi e prevenire una possibile reazione a catena in caso di esplosione accidentale. Le mura sono collegate da strade e strutture in cui Eveleth suppone che possano essere stoccate armi e loro parti.

"Sembra destinato a un grande sistema missilistico stazionario e l'unico grande sistema missilistico stazionario che stanno attualmente sviluppando è Skyfall", ha spiegato Eveleth a Reuters. Lewis, che ha esaminato le immagini su richiesta di Eveleth, ha concordato con le conclusioni del collega. Le immagini "indicano qualcosa di veramente unico, straordinario. Sappiamo che la Russia sta sviluppando questo missile nucleare", ha aggiunto Lewis.

Russia esamina la dottrina dell'arsenale nucleare

Hans Kristensen del Federation of American Scientists (FAS) ha osservato che le immagini mostrano caratteristiche che "potrebbero essere collegate" al Burevestnik, ma non può fare un giudizio definitivo poiché Mosca normalmente costruisce i siti di lancio dei missili lontano dalle strutture di stoccaggio delle testate nucleari, tranne che per i missili balistici intercontinentali (ICBM).

Entrambi Eveleth e Lewis, insieme a Kristensen, hanno confermato a Reuters che Mosca generalmente tiene le sue testate nucleari per i missili terra-terra lontano dai siti di lancio, tranne che per gli ICBM. Il dispiegamento del Burevestnik nei bunker di Wologoda-20 consentirebbe alle forze russe di rendere rapidamente i missili pronti al combattimento, secondo Lewis e Eveleth. Poco prima, il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha annunciato che il suo paese avrebbe rivalutato le sue linee guida sull'uso delle armi nucleari a causa dell'escalation del conflitto in Ucraina da parte dell'Occidente.

Il Cremlino descrive il Burevestnik come "arma meravigliosa"

Putin ha presentato il Burevestnik (il "passeggiero di tempesta" in russo) in un discorso nel 2018. Il leader del Cremlino ha affermato che l'Occidente non aveva contromisure contro l'arma. La sua capacità di volare a bassa quota da diverse direzioni lo rende difficile da intercettare per i sistemi di difesa aerea.

Il missile ipersonico sarebbe lungo circa 10 metri e peserebbe tra le 5 e le 6 tonnellate, con la capacità di trasportare una testata nucleare. Gli esperti ipotizzano che utilizzi un piccolo reattore nucleare a raffreddamento aerodinamico per la propulsione, dandogli un raggio d'azione superiore a 25.000 chilometri.

Il Cremlino si riferisce spesso al razzo come "arma meravigliosa". Tuttavia, i test precedenti non sembrano aver dato i risultati sperati. Un lancio fallito nell'agosto 2019 ha portato a una grave esplosione in una base nel nord-ovest della Russia, con conseguenze per le persone e livelli di radioattività elevati nella zona.

Lo scorso ottobre, Putin ha dichiarato che il Burevestnik aveva completato con successo i trial. Non ha fornito ulteriori informazioni in quel momento. Gli esperti occidentali rimangono scettici sulla fattibilità dell'arma. Negli anni '60, gli Stati Uniti hanno tentato un progetto simile chiamato "Pluto", ma è stato abbandonato nel 1964 dopo sei anni e mezzo di sviluppo. Lo specialista di missili Markus Schiller ha dichiarato alla "World" lo scorso anno che il successo dei test del Burevestnik non avrebbe automaticamente significato che è pronto per il dispiegamento.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per lo sviluppo continuo dell'arsenale nucleare della Russia, in particolare il missile Burevestnik. Il potenziale dispiegamento dei missili Burevestnik nei bunker di Wologoda-20, come suggerito da Decker Eveleth e Jeffrey Lewis, potrebbe avere importanti implicazioni per la sicurezza internazionale, dati le capacità del missile e la vicinanza della struttura a Mosca.

