Foto straordinarie rivelano il regno segreto del suolo

È una scena che la maggior parte di noi potrebbe associare a una savana aperta in un documentario naturalistico, ma il fotografo Andy Murray sta osservando il dramma dal giardino di casa sua, nel Somerset, Regno Unito. È in ginocchio e osserva con una loupe (una piccola lente d'ingrandimento) uno pseudoscorpione lungo 6 millimetri che fa fuori una coda a molla grande più della metà.

Per Murray, questi microscopici animali del suolo sono affascinanti quanto i leoni e le zebre che si possono vedere durante un safari - solo molto più accessibili, se si sa dove guardare.

"Vivono in questo mondo minuscolo; funziona come il nostro mondo, solo che è su scala molto ridotta", spiega alla CNN. "Se lo si osserva abbastanza a lungo, si possono vedere le stesse cose: si possono vedere cacciatori e cacciati, si possono vedere animali al pascolo, si possono vedere interazioni bizzarre e divertenti".

E le possibilità di vedere qualche forma di vita del suolo, anche se attraverso una lente d'ingrandimento, sono elevate. Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista PNAS, più della metà di tutte le specie vive nel suolo, rendendolo l'habitat più ricco di specie sulla Terra.

Tuttavia, nonostante questa ricchezza di vita, le creature che vivono nel suolo sotto i nostri piedi sono relativamente sconosciute. Murray vuole che le cose cambino e spera che attraverso la macrofotografia sarà in grado di scoprire le particolarità e le caratteristiche di questi animali straordinari e di promuovere la loro protezione.

"Fotografare un mondo che non è mai stato fotografato prima è un'emozione enorme", dice. "È una sensazione da esploratore, è esattamente la stessa per cui la gente sale sull'Everest o al Polo Nord, solo su scala ridotta".

Esplorare l'ignoto

Murray, 56 anni, ricorda che il suo interesse per il microscopico risale a quando era bambino, ma per anni le limitazioni tecnologiche non gli hanno permesso di condividere ciò che vedeva. Più di dieci anni fa, quando la macrofotografia è diventata possibile con una fotocamera digitale, si è dedicato a questo mestiere, affiancandolo a lavori come musicista, chef e attualmente come redattore freelance.

Pur non avendo una formazione scientifica, Murray dice di avere "gli strumenti e la passione" e di aver accumulato oltre 10.000 ore di lavoro sul campo in Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Durante questo periodo, stima di aver scoperto 30 nuove specie, tra cui una in uno stagno del suo giardino. Le sue fotografie sono state utilizzate in rapporti scientifici, tra cui il recente studio PNAS, e documenta le sue scoperte anche sul suo sito web "The Chaos of Delight".

Ma c'è il rischio che alcuni animali del suolo si estinguano prima ancora di essere identificati, poiché il loro habitat si degrada sempre più a causa dell'agricoltura intensiva e della deforestazione. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, un terzo del suolo terrestre è già eroso e la percentuale potrebbe raggiungere lo scioccante 90% entro il 2050.

La perdita di questi organismi avrebbe enormi effetti a catena, spiega Mark Anthony, ecologo presso l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio e coautore del rapporto PNAS. Queste minuscole creature svolgono un ruolo di primaria importanza per il pianeta, sia come decompositori sia come fonte di cibo fondamentale per gli animali che si trovano più in alto nella catena alimentare.

"La decomposizione è fondamentale. Senza di essa, il carbonio non si accumulerebbe nel suolo e saremmo sepolti da materiali organici".

Il rapporto ha rilevato che il suolo ospita probabilmente il 59% delle specie presenti sulla Terra, dai microbi ai mammiferi (pur rilevando un ampio margine di errore del 15%, che evidenzia la difficoltà di stimare la biodiversità del suolo). Anthony spera che illustrare l'enorme portata della vita nel suolo contribuisca alla sua conservazione, paragonando la ricerca a un censimento governativo: "Si fa un censimento per capire dove vivono le persone o dove è necessario distribuire le risorse per sostenerle. Questo è fondamentalmente un censimento per cercare di dire: 'Ehi, abbiamo risorse che stiamo destinando alla crisi della biodiversità, dovremmo riallocare più di quelle risorse per concentrarci sulla conservazione del suolo'".

Creature carine

La sfida consiste nel far sì che le persone si interessino alle bestiole del suolo tanto quanto agli elefanti, ai pinguini o ad altri animali convenzionalmente più carini e visibili.

È qui che entra in gioco la fotografia di Murray. Catturare i colori, i rigonfiamenti, le consistenze e i volti di queste creature ultraterrene può renderle più comprensibili.

Il suo cuore è per le code di primavera, il primo animale del suolo, oltre ai normali vermi e ai pidocchi del legno, su cui abbia mai posato gli occhi. Queste minuscole creature si trovano in tutto il mondo e sono in grado di sopravvivere a temperature estreme, ma sono spesso considerate infestanti e controllate con insetticidi a causa dei danni che possono causare alle colture.

Egli ritiene che se le persone potessero vederle da vicino e assistere ai loro colori e alla loro complessità, questa opinione potrebbe cambiare. "Sono strane, squassanti e interessanti, e hanno delle facce", dice. "È molto difficile guardarli e non trovarli carini".

Osservando le creature interagire nel loro habitat naturale, Murray contribuisce anche ad alimentare la scienza. "Cattura momenti di vita del suolo che fanno cose interessanti e fantastiche", dice Anthony, come la deposizione di uova in un luogo che non ci aspetteremmo mai. "Ci fa capire cosa fanno quando sono a casa loro".

Nonostante il materiale apparentemente illimitato, Murray ritiene di essere uno dei pochi fotografi professionisti al mondo che si occupano di animali terricoli. C'è ancora molto da scoprire e questi animali straordinari, simili ad alieni, sono sulla soglia di casa nostra.

"Ogni persona con un lentino può andare in un giardino o in un parco e vedere le cose che vedo io", dice Murray. "È tutto lì, è proprio un altro mondo".

