- Foto romantica con Christian Düren

La relazione tra Amira Pocher e Christian Düren: dal segreto alla luce del sole

Per molto tempo hanno tenuto segreta la loro nuova relazione, ma ora Amira Pocher (31) e il moderatore di "taff" Christian Düren (34) sono ufficialmente una coppia. Amira, ex moglie di Oliver Pocher (46), ha recentemente condiviso un assaggio del suo nuovo partner su Instagram dopo un allenamento intenso. Ora, ha pubblicato una foto romantica delle vacanze in Austria con Düren, che li mostra durante una passeggiata.

Amira Pocher: si rifornisce nella sua terra natale

Amira ha condiviso le nuove foto su Instagram Stories, mostrando lei e Düren, insieme ad alcuni amici, partire nel cuore della notte per scalare la vetta dello Schuhflicker a Großarltal. Hanno superato mucche al pascolo e sono saliti sempre più in alto, raggiungendo la vetta dell'Arlspitze proprio per l'alba. Amira ha catturato panorami mozzafiato e ha posato con Düren contro lo sfondo suggestivo. In una foto, Düren avvolge amorevolmente le braccia intorno ad Amira, che ride felice. In seguito, scendono insieme dalla montagna.

Amira aveva pianificato un viaggio più rilassante, ma come ha spiegato in un'altra storia, "la natura mi continua a chiamare fuori". Si sente che si "ricarica di più" in natura e apprezza veramente le sue attività all'aria aperta.

Amira e Christian hanno reso pubblica la loro relazione all'inizio di luglio, partecipando insieme alla sfilata di moda di Marc Cain durante la Berlin Fashion Week. "Sono felice che finalmente non dobbiamo più nasconderci", ha detto Amira a Bild all'epoca, aggiungendo che ora deve abituarsi a non dover tagliare più Düren dalle sue Instagram Stories.

