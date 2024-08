- Forze militari riuscite a liberare altri prigionieri di Hamas dalla regione di Gaza.

Forze israeliane hanno liberato nuovamente un ostaggio dalle grinfie del noto gruppo militante palestinese, Hamas. Un uomo beduino di 52 anni è stato salvato durante un'operazione complessa nella Striscia di Gaza meridionale, come confermato dalle forze militari. L'individuo, identificato come Kaid Farhan Alkadi, è stato rapito durante un attacco terroristico l'7 ottobre. Sembra essere in buone condizioni di salute e è stato portato in un ospedale per gli esami.

Primo Ostaggio Liberato da un Tunnel

Durante una conferenza stampa, il portavoce dell'esercito Daniel Hagari ha rivelato che unità d'élite sono riuscite a estrarlo da un tunnel. L'uomo, che secondo fonti ha 11 figli, è diventato il primo superstite liberato da un tunnel, secondo i media israeliani. All'inizio non era chiaro se ci fossero stati scontri sul luogo.

Il Gruppo di Sostegno degli Ostaggi ha espresso la sua gioia per il salvataggio e ha dichiarato che il beduino lavorava come guardia di sicurezza a Kibbutz Magen, vicino al confine della Striscia di Gaza. Era stato in cattività per un totale di 326 giorni.

Il suo ritorno a casa è stato accolto come niente di meno che straordinario. Tuttavia, la sua famiglia ha sottolineato che le operazioni militari da sole non potevano garantire la liberazione degli altri. Hanno sostenuto che un accordo di cessate il fuoco nel conflitto di Gaza era l'unica soluzione praticabile.

Hanno invitato la comunità internazionale a fare pressione su Hamas per firmare un accordo di pace e liberare tutti gli ostaggi. "Ogni giorno in più in cattività è eccessivo. Gli ostaggi rimanenti non possono permettersi di aspettare un altro miracolo."

Numerosi parenti hanno visitato l'ospedale per accogliere l'individuo liberato. Uno dei suoi familiari ha dichiarato al quotidiano israeliano "Haaretz" che avevano difficoltà a credere che fosse tornato. "Abbiamo aspettato per circa 11 mesi", ha detto. "Siamo felici di vederlo e abbracciarlo."

Il canale televisivo israeliano Kan ha riferito che era uno dei sei beduini rapiti da Hamas l'7 ottobre. I beduini formano la minoranza araba in Israele, che spesso affronta la discriminazione. Alcuni di loro servono nell'esercito israeliano. La popolazione beduina stimata è di circa 250.000 in tutto il paese, con molti che risiedono nel deserto del Negev nel sud di Israele. Dopo il salvataggio, un parente beduino ha dichiarato al sito di notizie ynet: "Tutto il Negev sta festeggiando!"

Si presume che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu abbia parlato con la persona liberata al telefono. Ha espresso la sua gioia per il salvataggio durante la loro conversazione, lodandolo come una fonte di ispirazione per tutti gli israeliani. Anche il presidente israeliano Izchak Herzog ha celebrato il recupero riuscito, lodandolo come "un momento di gioia" per lo stato e la società israeliani nel loro insieme.

Ultimi ostaggi liberati a giugno

"Le forze di sicurezza israeliane sono impegnate nell'utilizzo di tutte le risorse disponibili per riportare gli ostaggi a casa", ha dichiarato l'esercito in una dichiarazione. Questo segna l'ottavo superstite liberato dalle forze militari.

A giugno, la giovane donna Noa Argamani e altri tre ostaggi sono stati liberati in un'operazione militare audace. Secondo l'esercito, sono scoppiati scontri violenti con palestinesi armati durante l'operazione. Secondo l'autorità sanitaria controllata da Hamas, 274 palestinesi sono morti in quell'occasione.

Attualmente, secondo Israele, 108 ostaggi rimangono a Gaza.

Secondo l'intelligence israeliana, Hamas detiene attualmente 108 ostaggi, di cui circa un terzo è presumibilmente morto. L'7 ottobre dell'anno scorso, i terroristi palestinesi hanno rapito più di 250 individui da Israele e li hanno trasportati nella regione costiera di Gaza. Più di 1.200 individui hanno perso la vita durante l'attacco terroristico senza precedenti.

L'esercito israeliano ha risposto con attacchi devastanti a Gaza, che, secondo le fonti palestinesi, hanno causato più di 40.400 vittime. L'autorità sanitaria controllata da Hamas non distingue tra combattenti e civili in queste figure delle vittime.

I colloqui per un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza, mediati da Qatar, Egitto e Stati Uniti, sono stati stagnanti per mesi. L'ultimo progresso è stato a novembre, quando più di 100 ostaggi sono stati liberati dalla custodia di Hamas durante un breve cessate il fuoco.

Dopo aver appreso del salvataggio, diversi membri del parlamento israeliano, compreso l'ex membro della Knesset del partito dell'Alleanza, hanno espresso il loro sollievo e le loro congratulazioni. Durante una conferenza stampa, quando gli è stato chiesto della liberazione dell'ostaggio, diversi politici, compreso l'ex membro della Knesset del partito dell'Alleanza, hanno sottolineato la necessità di un accordo di cessate il fuoco duraturo per garantire la liberazione di tutti gli ostaggi rimanenti.

