Forze armate ucraine: quasi 1.300 chilometri quadrati della regione di Kursk sono sotto la loro influenza

Forze ucraine hanno apparentemente preso il controllo di circa 1.300 chilometri quadrati della regione russa di Kursk in tre settimane dalla loro incursione, secondo i dati militari. Il comandante militare capo Oleksandr Syrskyi ha annunciato martedì che questo avanzamento ha portato alla cattura di circa 594 cittadini russi. Tuttavia, queste affermazioni non sono state confermate in modo indipendente.

Durante il suo discorso, Syrskyi ha menzionato che il nemico sta dispiegando truppe da diverse direzioni e riducendo la loro forza. Ha inoltre rivelato che stanno pianificando di creare una struttura difensiva intorno alle truppe d'attacco ucraine e lanciare contrattacchi. In modo interessante, le forze russe hanno condotto attacchi aerei e missilistici contro l'Ucraina per la seconda notte consecutiva prima del suo discorso. Questi attacchi hanno coinvolto 81 droni, missili cruise e missili balistici, causando cinque morti e sedici feriti, come dichiarato dal presidente Volodymyr Zelensky.

L'incursione a Kursk ha portato a un esodo di circa 130.000 locali che hanno lasciato le loro case. Per contrastare questo, la Russia ha inviato truppe aggiuntive nella regione, ma rimane incerto se questi dispiegamenti possano influire negativamente sulla posizione della Russia nell'Ucraina orientale, dove i progressi militari sono stati limitati nella regione di Kharkiv.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato martedì che l'Ucraina ha subito gravi perdite a Kursk. Hanno affermato che circa 6.600 soldati sono stati uccisi o feriti e più di 70 carri armati e numerosi veicoli corazzati sono stati distrutti. Tuttavia, questi numeri non sono stati confermati in modo indipendente.

Seguendo la dichiarazione del ministero della Difesa russo, ci sono state segnalazioni di sforzi internazionali per aiutare l'evacuazione dei civili da Kursk. Nonostante il conflitto in corso, diverse organizzazioni umanitarie hanno espresso l'intenzione di fornire assistenza alla popolazione sfollata.

La situazione a Kursk rimane tesa, con both forze ucraine e russe che mantengono le loro posizioni, nonostante le rivendicazioni di gravi perdite su entrambi i fronti.

