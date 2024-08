- Forum di discussione sugli accordi negoziati nel settore esclusivo del trasporto di autobus

Incontri per una risoluzione nella disputa salariale nel settore dei bus privati del Reno-Palatinato, coinvolgono datori di lavoro, Verdi e lo stato, tutti riuniti intorno a un tavolo. Le discussioni tenute al Ministero della Mobilità a Magonza ruotano principalmente intorno ai risultati della mediazione e, in particolare, all'indice di trasporto pubblico (ÖPNV-Index) dello stato. Questo indice è progettato per alleviare i costi in aumento per l'industria, che gestisce anche i trasporti scolastici in grandi parti del Reno-Palatinato per gli enti locali.

Risultati della Mediazione

Un nuovo accordo contrattuale entrerà in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2024 e durerà fino alla fine del 2026 per oltre 4.000 dipendenti. Gli autisti di bus riceveranno un pagamento una tantum di €2.000 nel 2024 e un totale di €1.500 di compensazione per l'inflazione. Ci sarà poi un aumento salariale del 5% dal 1° gennaio 2025, un altro del 5% dal 1° gennaio 2026 e un ulteriore del 5% dall'1° ottobre 2026. Sono previsti aumenti salariali anche per i dipendenti dei laboratori e dell'amministrazione.

Approvazione delle Commissioni Tariffarie

Le due commissioni tariffarie hanno già approvato questa proposta derivante dal processo di mediazione, come annunciato dal negoziatore di Verdi Marko Bärschneider. Tuttavia, un accordo contrattuale firmato non è ancora stato finalizzato. Il livello e la progettazione dell'ÖPNV-Index sono fattori cruciali in questo processo. Bärschneider rimane fiducioso che un accordo possa essere raggiunto durante i colloqui a tavolino.

Verdi: l'Index Non è un'assicurazione Completa

"Tuttavia, l'index non può servire come assicurazione completa per i datori di lavoro", ha messo in guardia Bärschneider contro le aspettative irrealistiche. Progettato per mitigare oneri eccezionali, questo strumento, utilizzato in altri stati federali, è principalmente destinato a questo scopo. Heiko Nagel, direttore generale dell'Associazione degli Enti di Datori di Lavoro dell'Industria dei Trasporti del Reno-Palatinato (VAV), aveva ripetutamente sottolineato durante la disputa salariale che senza un ÖPNV-Index, gli aumenti medi dei costi del lavoro si sarebbero attestati solo su circa il 2,5% per i dipendenti.

Scioperi Persistono

L'ÖPNV entrerà in vigore dall'inizio dell'anno successivo e coprirà i nuovi contratti, comprendendo una previsione standard per i servizi di trasporto. In altri stati federali, include i prezzi dell'energia, la manutenzione dei veicoli e i costi salariali del personale. Lo stato si è impegnato a introdurre l'ÖPNV-Index ma non ha partecipato alle trattative. I colloqui tra i datori di lavoro e il sindacato sono stati ripetutamente interrotti da proteste e scioperi.

