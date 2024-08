Cessione della Proprietà - Fortune sta procurando due calciatori stranieri.

La squadra di calcio di seconda divisione Fortuna Düsseldorf ha ingaggiato due nuovi giocatori prima della scadenza del mercato. Fortuna ha acquisito il prestito del giovane olandese Myron van Brederode, specializzato nelle ali, dal AZ Alkmaar, come annunciato dagli ufficiali di Düsseldorf. C'è un'opzione per acquistarlo in futuro.

Inoltre, Fortuna ha acquisito il centrocampista difensivo Giovanni Haag dal Rodez AF, squadra francese di seconda divisione. I dettagli della clausola di rilascio del 24enne rimarranno sconosciuti, ma si vocifera che valga un milione di euro. Fortuna non ha ancora reso noto la durata del contratto.

