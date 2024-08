- Fortnite è tornato sugli iPhone nell'UE

Il gioco online "Fortnite" è nuovamente disponibile su iPhone dopo quattro anni. Tuttavia, ciò è valido solo per l'UE, dove il nuovo Digital Markets Act (DMA) ha costretto Apple a consentire altri store di app. Epic Games, lo sviluppatore di "Fortnite", ha lanciato la sua piattaforma di app per iPhone con inizialmente tre giochi.

Il conflitto tra Epic e Apple è iniziato ad agosto 2020. La società di videogiochi ha tentato di aggirare le commissioni del 15 o 30 percento che Apple addebita per le vendite nel suo App Store.

Epic ha perso cause in tribunale negli Stati Uniti per il divieto nell'App Store

Epic ha introdotto di nascosto una versione preparata del gioco nell'App Store di Apple. Successivamente, l'opzione per acquistare oggetti digitali senza passare per Apple è stata attivata. La società di iPhone ha quindi rimosso "Fortnite" dall'App Store. Epic ha presentato una causa in giudizio, ma i tribunali degli Stati Uniti hanno stabilito che la rimozione era giustificata data la violazione delle regole.

Secondo la legge europea DMA, Apple è stata designata quest'anno come una delle grandi compagnie che devono aprire le loro piattaforme come il sistema operativo iOS. Pertanto, Epic può ora offrire lo store di app alternativo che il fondatore e CEO Tim Sweeney desiderava da tempo sugli iPhone.

"Probabilmente più di un miliardo di dollari di mancati ricavi"

Epic critica anche che gli utenti devono seguire 15 passaggi per installare lo store di app dell'azienda sui loro dispositivi. Inoltre, gli sviluppatori di app che distribuiscono le loro applicazioni attraverso di esso devono ancora pagare alcune commissioni alla società di iPhone. Apple vede questo come uno scambio equo per il valore che la piattaforma offre loro. Epic critica che non conviene agli sviluppatori utilizzare altri canali di distribuzione rispetto all'App Store di Apple. La Commissione UE deve ancora decidere se accetta l'implementazione delle regole DMA da parte di Apple.

Il CEO di Epic, Sweeney, ha anche dichiarato di non pentirsi di aver iniziato il conflitto. "Probabilmente abbiamo perso più di un miliardo di dollari di ricavi perché abbiamo perso l'accesso alla base di utenti iOS a livello globale per quattro anni", ha stimato. "Ma qual è il prezzo della libertà?"

L'implementazione dell'UE del Digital Markets Act (DMA) ha specificamente consentito il ritorno di "Fortnite" sugli iPhone, poiché Apple è stata costretta a consentire store di app alternativi a causa di questa legislazione. Epic Games, lo sviluppatore di "Fortnite", ha sfruttato questo cambiamento nell'UE.

