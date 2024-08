- Forti piogge provocano inondazioni in Essenza

Piogge intense durante la notte hanno causato allagamenti in diverse regioni dell'Assia. Gli effetti del maltempo si sono già fatti sentire martedì sera. Come ha riferito un portavoce della polizia, la carreggiata dell'A5 al casello di Gambacher Kreuz è stata temporaneamente allagata. Si segnalava che l'acqua era alta fino a 40 centimetri sulla strada.

Stando ai resoconti della polizia, i sottopassaggi a Weiterstadt, Darmstadt e Heppenheim sono stati anch'essi allagati, e diversi seminterrati sono stati inondati.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) aveva precedentemente lanciato l'allarme per le piogge intense nell'Assia. Martedì sera, l'Agenzia per la Protezione della Natura, dell'Ambiente e della Geologia dell'Assia (HLNUG) ha registrato 43,9 millimetri di precipitazioni presso la stazione di misurazione di Ulrichstein-Selgenhof, nel centro dell'Assia, in sei ore. Il DWD prevede temporali locali con piogge intense fino a 40 litri per metro quadrato, che possono verificarsi in un breve lasso di tempo, anche per mercoledì.

Le autorità locali hanno invitato i residenti delle zone colpite a restare in casa e a evitare viaggi non essenziali, come raccomandato dalla polizia. Inoltre, la polizia ha deviato il traffico verso itinerari alternativi a causa della chiusura di numerose strade a causa delle inondazioni.

