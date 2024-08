Forti piogge in Giappone a causa della tempesta tropicale Maria

Una tempesta tropicale ha causato forti piogge in Giappone lunedì. "Maria," la tempesta tropicale, ha colpito la regione di Iwate, a nord del paese, lunedì mattina, secondo il servizio meteorologico. Il servizio meteorologico ha avvertito del rischio di frane e inondazioni, oltre a onde alte e forti venti. Decine di voli per la regione sono stati cancellati.

Nella città di Kuji, la tempesta ha portato 368 millimetri di pioggia in 24 ore, la quantità più alta dal 1978 e più del doppio della media del mese di agosto. Sono state emesse raccomandazioni di evacuazione per oltre 300.000 residenti nella regione, con centinaia che hanno trascorso la notte in rifugi di emergenza.

Il servizio meteorologico ha segnalato che a Kuji sono caduti 368 millimetri di pioggia in sole 24 ore, la quantità più alta mai registrata dal 1978 e notevolmente superiore alla media di agosto. A causa delle forti piogge, sono stati aperti decine di centri di evacuazione per ospitare centinaia di residenti che hanno dovuto lasciare le loro case.

Leggi anche: