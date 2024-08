- Forti piogge e tempeste in Bassa Sassonia e Brema.

Verso la fine della settimana, gli abitanti della Bassa Sassonia e Brema dovrebbero prepararsi per le piogge. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), l'inizio di mercoledì porterà piogge intermittenti e temporali, che poi si attenueranno nel pomeriggio. La temperatura oscillerà tra 18 e 22 gradi Celsius, con venti moderati o ventosi che possono essere piuttosto forti vicino alla costa e ventosi nell'entroterra.

Le ore notturne porteranno isolati acquazzoni lungo la costa, lasciando il resto della regione asciutto. Le temperature intorno a Göttingen scenderanno a 9 gradi, mentre la Frisia orientale manterrà una temperatura più fresca di 13 gradi.

In linea con le previsioni del DWD, giovedì ci saranno occasionali acquazzoni lungo la costa, con il resto della giornata che rimarrà asciutto. Le massime vicino alla costa saranno di circa 22 gradi, mentre le regioni sudorientali possono aspettarsi temperature fino a 25 gradi.

Dopo aver avuto un po' di sollievo nel pomeriggio di mercoledì, gli abitanti di Brema dovrebbero prepararsi per altre piogge giovedì, come indicato dalle previsioni del DWD. Le aree costiere della Bassa Sassonia e di Brema sono previste per continuare ad avere occasionali acquazzoni durante questo periodo.

