- Forti piogge distruggono i raccolti nelle regioni sudoccidentali

Agricoltori del Sud-Ovest Fronte a Cattivi Raccolti a Causa di Piogge Frequenti "Non siamo entusiasti del raccolto di cereali di quest'anno. È inferiore rispetto ai numeri dello scorso anno," ha dichiarato Joachim Rukwied, leader del gruppo regionale degli agricoltori. Con sorpresa, quest'anno ha mostrato notevoli disparità nel raccolto all'interno delle singole regioni a causa di inondazioni, piogge intense e grandine.

Le piogge costanti dall'autunno hanno reso difficile per gli agricoltori seminare e utilizzare fertilizzanti e prodotti per la protezione delle colture. Rukwied ha anche menzionato che il raccolto stesso è stato difficile, con finestre strette per l'uso del combinatore e frequenti interruzioni meteorologiche. "Non è stato facile per le nostre famiglie agricole quest'anno."

A luglio, gli agricoltori erano più ottimisti. I cereali invernali e il colza avevano superato l'inverno e la primavera senza problemi. Nelle circostanze più favorevoli, l'associazione prevedeva rese leggermente superiori alla media. Tuttavia, è ora evidente che anche le aree storicamente produttive hanno deluso in questa stagione.

Il frumento, l'orzo e l'avena sono inferiori ai valori storici

Il raccolto di frumento invernale di quest'anno, la coltura principale del campo del paese, è stato inferiore del tre percento alla media storica. Gli agricoltori hanno segnalato anche cali nel frumento e nell'orzo invernale e primaverile. Nel frattempo, le rese del colza sono aumentate del due percento rispetto alla media delle ultime sei raccolte (2018-2023).

Si prevede un raccolto di 2,7 milioni di tonnellate, circa il 3,6 percento in meno rispetto alla media storica. La qualità del cereale varia notevolmente. Alcuni agricoltori hanno beneficiato del tempo, in particolare nelle regioni che avevano precedentemente sofferto la siccità. In alcuni luoghi, anche le operazioni di pascolo hanno avuto ottimi risultati.

Raccolto in Calo in Germania

A livello nazionale, gli agricoltori prevedono un volume di raccolto di 39,3 milioni di tonnellate, in calo rispetto ai 42 milioni di tonnellate del 2023. Rukwied, che serve anche come presidente federale degli agricoltori, ha espresso preoccupazione per il "significativo calo dei prezzi dei cereali". Insieme ai costi operativi elevati, compreso l'energia, e alle restrizioni sui prodotti per la protezione delle colture, l'agricoltura dei cereali a livello economico sta diventando difficile.

Il gruppo regionale degli agricoltori rappresenta circa 30.000 agricoltori. Nel Baden-Württemberg, secondo l'ufficio statistico di stato, circa un sesto della terra dello stato viene utilizzata per l'agricoltura. In totale, si tratta di circa 799.000 ettari nel 2024.

Le piogge frequenti e le inondazioni locali hanno notevolmente influenzato il raccolto all'interno di alcune regioni, portando a numeri inferiori rispetto allo scorso anno. Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso difficile per gli agricoltori seminare, utilizzare fertilizzanti e proteggere le loro colture, contribuendo al raccolto ridotto.

