Fortezza dell'opposizione della Resistenza: Stato di Wuhledar prima del crollo

Forze russe conquistano la città ucraina orientale di VuhledarSecondo i media russi e i blogger locali, le truppe russe hanno preso il controllo della città ucraina orientale di Vuhledar. Come afferma Yuri Podolyaka, un blogger militare filorusso, "Le unità russe hanno infiltrato Vuhledar - l'assalto alla città è iniziato". Altri corrispondenti di guerra filorussti riportano l'offensiva. Secondo i media di stato russi, la città della regione di Donetsk è stata circondata e i combattimenti sono in corso a est dell'insediamento. L'esperto militare coloniale Reisner dice a ntv.de che le forze russe stanno avanzando verso la città da diverse direzioni, come una morsa. "Vuhledar rischia di essere circondata. Si può ipotizzare che la 72ª brigata meccanizzata, armata di carri armati e veicoli da combattimento, non sarà in grado di mantenere il controllo della zona."

08:59 Conflitto notturno tra Russia e Ucraina con droniLa difesa aerea russa ha abbattuto 13 droni ucraini durante la notte, secondo i resoconti di stato. Sei sono stati abbattuti sopra le regioni di Belgorod, Kursk e Bryansk, e uno sopra Bryansk. L'Aeronautica ucraina afferma che la Russia ha attaccato l'Ucraina con 81 droni e quattro missili la notte precedente, con 79 droni abbattuti o costretti a schiantarsi. I primi resoconti suggeriscono che non ci sono state vittime o danni.

08:17 Danimarca esorta gli alleati ad aprire opzioni di attacco a lungo raggio contro la RussiaLa premier danese Mette Frederiksen si fa portavoce per allentare le restrizioni sull'uso dell'arsenale occidentale a lungo raggio contro la Russia da parte dei paesi alleati. "Diamoci da fare per porre fine a questo dibattito sulle linee rosse," suggerisce Frederiksen a Bloomberg. Aggiunge: "La linea rossa più importante è già stata oltrepassata - quella quando la Russia ha invaso l'Ucraina". Frederiksen sostiene che nessuno dalla Russia dovrebbe avere il diritto di dettare ciò che è giusto per la NATO, l'Europa o l'Ucraina.

07:38 Caduti russi sepolti per risparmiare denaroSecondo una telefonata resa pubblica dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi uccisi in battaglia vengono sepolti e segnalati come dispersi per ridurre i costosi pagamenti alle loro famiglie. "Li eliminano sul campo di battaglia, i combattimenti continuano, fa caldo, iniziano a puzzare, così li seppelliamo lì e poi vengono considerati dispersi," dice un uomo a un residente della regione russa di Belgorod in una telefonata riportata dal Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato caduto varia tra i 67.500 e i 116.000 dollari.

06:59 La Russia non mostra alcun segno di desiderio di un accordo di paceMentre il presidente ucraino Zelensky promuove il suo "piano di vittoria" negli Stati Uniti, la Russia non mostra alcun interesse a risolvere il conflitto. "Il Cremlino continua a mostrare apertamente la sua riluttanza a negoziare un accordo di pace che non comporti la resa completa del governo ucraino e la distruzione dello stato ucraino," scrive l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Alti funzionari russi hanno espresso opposizione alla partecipazione al prossimo summit per la pace e il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito che la Russia non è disposta a trattare nulla che non sia la resa dell'Ucraina. "L'ISW continua a valutare che il Cremlino non è interessato a negoziati di pace genuini con l'Ucraina e menzionerà solo 'piani di pace' e 'negoziati' per costringere l'Occidente a indurre l'Ucraina a fare concessioni riguardo alla sua sovranità e integrità territoriale."

06:27 Zelensky ritiene che le azioni più decise degli Stati Uniti possano porre fine all'aggressione russa verso l'UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene che misure decise da parte del governo degli Stati Uniti possano porre fine all'aggressione russa verso l'Ucraina. "Ora, alla fine di quest'anno, abbiamo una vera opportunità per rafforzare la cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti," ha scritto Zelensky in un post sul suo canale Telegram dopo aver incontrato una delegazione bipartitica del Congresso degli Stati Uniti. Zelensky si trova attualmente negli Stati Uniti per partecipare alle sessioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e promuovere il suo "piano di vittoria" presso il governo degli Stati Uniti.

05:44 Due teenager appiccano il fuoco a un elicottero Mi-8 a OmskDue teenager hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 in una base aerea russa a Omsk lo scorso sabato utilizzando una bottiglia molotov, secondo il canale Telegram Baza. I 16enni sono stati poi arrestati e avrebbero confessato di aver ricevuto 20.000 dollari via Telegram per eseguire l'attacco. L'elicottero ha subito danni significativi, secondo i resoconti dei media. Questo incidente segue un attacco simile dell'11 settembre, quando due giovani hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Noyabrsk, nella regione di Tyumen. Gli atti di sabotaggio, compresi i deragliamenti di treni, si sono verificati frequentemente in diverse regioni russe. Nel gennaio 2022, il servizio di intelligence militare ucraino (HUR) ha rivendicato che alcune ferrovie russe erano state attaccate da "nemici sconosciuti del regime di Putin".

23:50 Vittime dopo gli attacchi russi a Saporizhzhia Le forze russe hanno condotto l'ultimo di una serie di attacchi sulla città sudorientale ucraina di Saporizhzhia martedì sera. Una persona è stata uccisa, come riferito dal governatore regionale Ivan Federov. Un funzionario della città, parlando con il broadcaster statale Suspilne, ha menzionato cinque persone ferite, tra cui una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono state ferite negli attacchi precedenti alla città, con alcune altre ferite la notte precedente. Federov ha condiviso su Telegram che due case sono state distrutte nell'ultimo attacco, although non è chiaro quale arma è stata utilizzata. Le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura della città, scatenando un incendio che i vigili del fuoco hanno spento rapidamente senza ulteriori vittime.

00:39 La milizia ucraina sotto pressione a Pokrovsk La milizia ucraina continua a fare fronte alla pressione nella parte orientale del paese, secondo il loro aggiornamento serale. "La situazione a Pokrovsk e Kurakhove rimane volatile", riferisce lo Staff Generale di Kiev. Più di 50 su 125 attacchi russi lungo la linea del fronte sono stati condotti in questo settore. "L'attenzione principale dell'avversario è stata su Pokrovsk", chiarisce il comando militare ucraino. Anche se gli analisti indipendenti accreditano gli ucraini di aver rallentato l'avanzata russa su Pokrovsk strategicamente importante, la situazione rimane rischiosa per i difensori vicino a Kurakhove più a sud. L'avanzata delle truppe russe vicino alla città mineraria di Hirnyk costituisce una minaccia per le unità circostanti. Una tattica di aggiramento simile è stata notata più a sud vicino alla città di Vuhledar, che i russi non sono riusciti a catturare attraverso attacchi frontali.

00:01 Condannato a 6 anni un cittadino americano in Russia per il tentato rapimento di un bambino Un cittadino statunitense è stato condannato a sei anni di prigione in Russia per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre, secondo gli ufficiali legali russi. Un tribunale a Kaliningrad ha dichiarato l'uomo colpevole di "tentato rapimento di un minore" e ha ordinato di scontare la pena in un campo penale. Secondo la sentenza, il cittadino statunitense ha tentato di lasciare la Russia con suo figlio di 4 anni nel luglio 2023. "Senza il consenso della madre, ha tentato di portare il bambino fuori dal paese", ha dichiarato il tribunale su Telegram. È stato fermato dalle guardie di frontiera mentre tentava di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva. Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono particolarmente alte a causa del conflitto in Ucraina.

22:44 Russia reports deaths after attack on Belgorod An attack on a Russian village near the Ukrainian border resulted in the death of three individuals, as per local authorities. The village of Archangelskoe, five kilometers from the border, was "attacked by the Ukrainian army" on Monday, according to the governor of the Belgorod region, Vyacheslav Gladkov, on Telegram. A couple of adults and an adolescent were killed, and there were two wounded, including a child, the governor said.

21:35 Zelensky ringrazia Scholz per il sostegno tedesco dopo l'incontro a New York Dopo un incontro con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto l'importanza del sostegno della Germania. "Siamo profondamente grati alla Germania per il suo sostegno", ha twittato Zelensky. "Insieme, abbiamo salvato molte vite e possiamo fare di più per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa continentale". Scholz, however, ha ribadito la posizione del governo tedesco di non fornire all'Ucraina armi avanzate.

20:52 Forbes: mentre la portaerei russa si disintegra, l'equipaggio viene inviato in guerra La Russia ha una sola portaerei, chiamata "Admiral Kuznetsov", che ha ricevuto molta attenzione per i suoi limitati dispiegamenti dal suo lancio negli anni '80, nonché per i numerosi problemi. Ora, Forbes riferisce che i soldati del 15,000 forte equipaggio dell'Admiral Kuznetsov si stanno unendo al conflitto in Ucraina, non a bordo della loro portaerei, ma come parte del loro battaglione. Si tratta di una delle misure per soddisfare i bisogni mensili di reclutamento della Russia, che Forbes stima in 30,000 nuovi combattenti ogni mese. Nel frattempo, l'Admiral Kuznetsov è segnalato in peggioramento e potrebbe diventare un abitante permanente della costa di Murmansk, dove è stata ferma per qualche tempo.

Leggi anche: