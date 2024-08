- Forte pioggia colpisce il tetto di un supermercato vicino a Brema

Nei distretti di Verden e Diepholz, le forti piogge di mercoledì (7.8.) hanno causato strade e seminterrati allagati. A causa di un albero caduto nel letto del binario vicino a Syke, la linea ferroviaria tra Brema e Osnabrück è stata chiusa nel pomeriggio. Ciò ha comportato ritardi nel traffico locale e a lunga distanza, come confermato da un portavoce delle ferrovie mercoledì. In serata, un binario è stato inizialmente riaperto.

Nel distretto di Barrien, il tetto provvisorio di un supermercato ha ceduto. A causa dei lavori di ristrutturazione in corso, l'acqua è riuscita a infiltrarsi in una lastra di plastica. "Il tetto era aperto a causa dei lavori di espansione", ha dichiarato Lutz Budelmann, portavoce del corpo dei vigili del fuoco del distretto di Diepholz. Circa 20 persone hanno lasciato immediately il negozio e non ci sono stati feriti.

Il negozio è stato chiuso e chiamato un ingegnere strutturale. La filiale era prevista per riaprire oggi (venerdì), ha scritto la società. "Si trattava di una cella temporalesca con forti piogge, sono caduti centinaia di litri d'acqua", ha spiegato il portavoce.

Ci sono state circa 20 incidenti a Weyhe, compreso un sottopassaggio ferroviario allagato. Vicino a Weyhe, un albero è caduto su auto parcheggiate, ha confermato un portavoce della polizia. Nella zona di Twistringen, un albero è caduto su un'auto in movimento, ma non ci sono stati feriti.

