- Forte pioggia ad Aurich - Ospedale e casa di cura colpiti

Fuerte tempesta in East Frisia** ha portato a centinaia di interventi dei vigili del fuoco nella serata. In particolare, la città di Aurich è stata colpita, come ha dichiarato un portavoce del centro operativo di Wittmund. Una casa di riposo ha dovuto essere evacuata. Il numero di persone coinvolte era inizialmente ignoto. Un ospedale è stato inoltre gravemente colpito dalla tempesta. I vigili del fuoco e il personale dell'Agenzia di Soccorso Tecnico stavano cercando di pompare l'acqua dal seminterrato per prevenire l'evacuazione. "Stanno portando sacchi di sabbia", ha detto il portavoce.

Le forti piogge e i forti venti dell'uragano in arrivo hanno causato ulteriori danni in East Frisia. Nonostante gli sforzi per pompare l'acqua dal seminterrato, l'ospedale rimaneva a rischio di evacuazione a causa delle alluvioni.

