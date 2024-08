- Forte partecipazione di ARD e ZDF

Le broadcaster pubblici tirano un bilancio positivo dopo la trasmissione dei Giochi Olimpici di Parigi. 53,4 milioni di spettatori hanno seguito ARD e ZDF nelle ultime due settimane, raggiungendo due terzi della popolazione, come annunciato dai due broadcaster il lunedì.

Le trasmissioni più viste in TV

ARD e ZDF hanno trasmesso dalla capitale francese per 243 ore. Di queste, 201 ore erano dedicate alla sola copertura sportiva, con il resto dedicato a interviste o informazioni di contesto.

Una trasmissione non sportiva è stata anche lo spettacolo olimpico più visto su ARD. La cerimonia di apertura del 26 luglio è stata seguita da una media di 10,44 milioni di spettatori. Secondo un comunicato stampa, gli eventi sportivi più di successo su ARD sono state le serate di atletica del 4 e 8 agosto, ciascuna con 8 milioni di spettatori.

Anche gli sport che di solito hanno una presenza di nicchia nella televisione pubblica hanno ottenuto buoni risultati di visualizzazione. La trasmissione del primo canale della finale di hockey femminile tedesca contro l'Argentina è stata seguita da 7,74 milioni di persone. La trasmissione di ARD della semifinale femminile di ping pong tedesco è stata seguita da 7,57 milioni, mentre quella di ZDF dello stesso evento dell'5 agosto è stata seguita da 7,56 milioni. La trasmissione di ZDF del pentathlon moderno dell'5 agosto è stata seguita da 7,43 milioni.

La trasmissione di ZDF della finale di basket 3x3 femminile è stata seguita da 7,40 milioni di spettatori, che hanno potuto vedere l'intera partita. Tuttavia, il broadcaster aveva interrotto la trasmissione poco prima della fine della semifinale, attirando pesanti critiche.

La trasmissione più di successo di ZDF non è stata nemmeno un evento sportivo. 7,78 milioni di persone hanno seguito la cerimonia di chiusura della domenica.

65 milioni di ore nella biblioteca multimediale

ARD e ZDF hanno offerto dirette streaming nella loro biblioteca multimediale per integrare le loro offerte televisive lineari. I fornitori sono soddisfatti della risposta degli spettatori, con l'offerta utilizzata un totale di 225 milioni di volte, pari a 65 milioni di ore di utilizzo, secondo l'annuncio.

La trasmissione individuale più di successo nella biblioteca multimediale di ARD è stata la semifinale maschile di basket contro la Francia, con 2,4 milioni di visualizzazioni. ZDF, che conteggia i suoi numeri della biblioteca multimediale per giorno invece che per evento, ha raggiunto 2,05 milioni di visualizzazioni il secondo giorno di competizione (28 luglio).

