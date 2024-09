Forse siamo riusciti a liberarci dalla nostra prolungata recessione economica.

Ascolta, amico.

Nessuno è felice quando sente che l'economia va a gonfie vele mentre le sue finanze personali sono in disordine, giusto? Quindi non ti mentirò dicendoti che tutto va bene. Ma ecco la verità: ci sono un mucchio di cambiamenti positivi nell'economia (anche se stiamo ancora lottando con quel fastidioso problema del mercato immobiliare che ha un vero e proprio effetto negativo).

Come ha detto Matt Phillips di Sherwood la scorsa settimana, stiamo per dire addio a quelle vibrazioni così così o brutte, grazie a due fattori chiave: i prezzi del gas stanno diminuendo mentre quelli delle azioni stanno salendo alle stelle.

Né il livello record del Dow né il costo di un gallone di gas da soli ci dicono molto sulla salute dell'economia. In realtà, di solito si muovono in modo indipendente da fattori più ampi come l'occupazione e il mercato immobiliare. Ma sono importanti per il nostro stato d'animo, per così dire.

La maggior parte delle persone non analizza i dati della busta paga o segue la produzione di greggio a livello globale. Ma potresti leggere i titoli sui mercati azionisti in crescita, e di sicuro sai quanto costa fare il pieno alla tua auto.

È tutto una questione di buone vibrazioni 101: azioni in aumento + prezzi del gas in calo = giorni felici.

I prezzi del gas negli Stati Uniti, attualmente intorno a 3,21 dollari al gallone, potrebbero scendere sotto i 3 dollari già ad ottobre, forse anche prima. È una buona notizia per gli automobilisti e anche per i democratici, che vedono i loro consensi aumentare quando il gas è economico (anche se non possono controllare direttamente il mercato globale del petrolio).

E indovina un po'? Le azioni hanno raggiunto nuovi massimi la scorsa settimana grazie al taglio dei tassi d'interesse da parte della Fed. Tutti e tre i principali indici sono sulla buona strada per un settembre proficuo - storicamente un mese difficile per Wall Street.

Fermati! Non è tutto qui, amico.

Dopo due anni di alta inflazione e tassi d'interesse alle stelle, le cose stanno iniziando a normalizzarsi.

La Fed, fiduciosa che la lotta contro l'inflazione sia finita, ha abbassato i tassi d'interesse per la prima volta in quattro anni e ha lasciato intendere che ci saranno ulteriori tagli. Questo rende più economico per le aziende prendere in prestito denaro e espandere le loro operazioni. Inoltre, allevia il peso delle bollette delle carte di credito e di altre spese.

La disoccupazione rimane bassa, intorno al 4%, e i salari hanno superato l'inflazione per più di un anno e mezzo. È un segno positivo per i consumatori, che guidano l'economia.

La "vibeconomia", popolare nel 2022, suggeriva che l'economia non era così buona come sembravano i numeri. Sì, c'erano molti posti di lavoro e l'economia stava crescendo, ma prezzi e tassi d'interesse alti facevano sentire le persone giù di morale.

Brendan Duke, direttore senior per la politica economica al Center for American Progress, ha spiegato quanto gli interessi possano influire sull'umore economico delle persone. "Molte persone hanno detto per l'ultimo anno che ci vorrà del tempo perché la diminuzione del tasso di inflazione e dei tassi d'interesse inizi a registrarsi nella mente delle persone", ha detto. "E credo che finalmente stia iniziando a farlo".

Ma non farti ingannare da quel problema del mercato immobiliare, amico.

I costi dell'affitto sono assurdi per molti inquilini, e gli acquirenti sono stati esclusi dai prezzi alti, dall'offerta limitata e dai tassi di mutuo alle stelle. Sì, il taglio dei tassi da parte della Fed potrebbe aiutare a rompere quell'ostacolo, ma il problema del mercato immobiliare è un problema enorme che richiede più dell'aiuto della Fed.

I tassi di mutuo sono scesi per mesi e potrebbero scendere presto sotto il 6%. Ma questo potrebbe peggiorare le cose, sottoponendo ancora di più l'offerta già limitata.

Alcuni esperti stimano che servano fino a 7 milioni di nuove unità abitative per stabilizzare il mercato. E mentre sia la vicepresidente Kamala Harris che l'ex presidente Trump hanno proposto soluzioni per aumentare l'offerta, il processo richiederà tempo.

La scarsità di alloggi ha contribuito a spingere i prezzi a nuovi massimi storici. Secondo l'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, il prezzo medio delle case esistenti vendute a agosto era di 416.700 dollari, solo leggermente inferiore al record storico di 426.900 dollari raggiunto a giugno.

Non è senza speranza, ma è profondamente radicato, con problemi di offerta che risalgono alla recessione del 2008.

Come ha detto Duke, "Ci sono tendenze economiche come la diminuzione dei tassi d'interesse e politiche come gli investimenti nell'offerta di alloggi che possono fare la differenza. Ma credo che il mercato immobiliare sarà costantemente un problema per gli americani perché, primo, ci è voluto così tanto tempo per scavare in questo buco. E secondo, è un problema in molti dei nostri paesi

Leggi anche: