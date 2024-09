Forse Las Vegas attira attualmente i turisti più orientati alla famiglia negli Stati Uniti.

Introducing the Live Sketchbook, a captivating exhibit within the ARTE Museum, a digital art oasis tucked away in the hidden corners of CityCenter along the Las Vegas Strip.

The Live Sketchbook experience is nothing short of mesmerizing, embodying a new trend of attractions in Sin City: Destinations that cater to youngsters yet possess an allure that appeals to anyone beyond the twenties.

These contemporary attractions showcase technology and interaction – essential elements for the underage population. Moreover, they also feature an influx of live entertainment, a surge of sports events, and renovation of classic favorites, making Las Vegas possibly more welcoming to families than ever before.

Statistics suggest that tourists are recognizing this shift. According to reports from the Las Vegas Convention and Visitors Authority, approximately 16% of visitors to Las Vegas in 2023 were accompanied by individuals under 21, triple the number of families that visited the city prior to the Covid-19 pandemic.

"Families aren't just visiting because of the added amenities for kids; they're here due to a wealth of offerings appealing to both adults and children," commented Steve Hill, CEO and president of the destination marketing organization.

"No destination has succeeded in adapting to changing times as well as Las Vegas, and no aspect of our recent history highlights this better than our transformation into a desired destination for families."

La metamorfosi di una destinazione

Benvenuti a Family-Friendly Vegas 2.0, l'ultima iterazione del viaggio di Las Vegas per affascinare le famiglie. Tuttavia, non è stato tutto liscio all'inizio.

Gli anni '90 hanno segnato l'inizio del boom dei resort moderni, con hotel lussuosi come Luxor e Excalibur che attiravano le famiglie con temi vivaci. Ma poco dopo, Sin City ha preso il sopravvento, portando a un aumento dell'intrattenimento per adulti e all'espansione delle sale da poker. Gli habitat degli animali sono stati sostituiti da ristoranti di lusso e nightclub. Il parco a tema di MGM Grand è stato chiuso per espandere lo spazio per la piscina e gli incontri, e la scena della ristorazione di lusso lungo lo Strip ha prosperato.

Lo spettacolo "Battle of Buccaneer Bay" di fronte a Treasure Island – un tempo uno spettacolo per bambini – si è trasformato in "Sirens of T.I.", aggiungendo un po' di pepe alle offerte. Las Vegas è rimasta in questo stato fino al 2017, fino all'arrivo dei Las Vegas Golden Knights nella NHL.

Gli eventi sportivi professionistici hanno portato intere famiglie in città, richiedendo un significativo cambiamento di direzione. L'arrivo delle Las Vegas Aces della WNBA e dei Las Vegas Raiders della NFL nel 2020 ha ulteriormente sottolineato la domanda di attrazioni adatte alle famiglie, spingendo i casinò a adattarsi nuovamente.

I resoconti di Brendan Bussmann, managing partner di B Global, una società di consulenza che serve l'industria del gioco d'azzardo, spiegano come l'era attuale si basa sul fascino dello sport per attirare le famiglie con un'ampia gamma di servizi adatti a diverse età.

"Per far crescere una destinazione, dobbiamo soddisfare diverse fasce di età. Las Vegas è riuscita a farlo efficacemente nel corso della sua storia. In questo caso, continuiamo semplicemente ad adattarci," ha detto Bussmann.

La tecnologia al centro della scena

Molte delle nuove attrazioni per famiglie mirano a catturare l'immaginazione dei giovani pubblico, e la tecnologia è il filo conduttore.

Questo diventa evidente al ARTE Museum, dove i codici QR, i modelli 3D e la mappatura UV portano gli animali del Live Sketchbook in vita. Gli ospiti scelgono tra i fogli da colorare che mostrano cervi, giraffe e vari animali e personalizzano le loro creazioni con i pastelli. Per il tocco finale, i visitatori mettono i loro disegni sotto uno scanner e il software dietro le quinte porta i loro animali in vita sullo sfondo della giungla proiettato sulle pareti.

Ogni animale fa il suo giro per un po' di volte prima di fare spazio ai nuovi arrivati.

Il Museo, situato al 63 CityCenter, presenta diversi altri exhibit di arte digitale, immergendo gli ospiti in mondi naturali unici. Nella stanza più affascinante di tutte, una combinazione di schermi e proiettori crea l'illusione di una spiaggia notturna: le onde virtuali si infrangono sulla riva virtuale mentre le luci del nord brillano sopra, consentendo ai visitatori di vedere rapidamente il fenomeno o di indugiare e godersi lo spettacolo.

In altri luoghi lungo lo Strip, la tecnologia offre un'esperienza più emozionante.

Ad esempio, l'Electric Playhouse nei Forum Shops at Caesars utilizza sensori di movimento, consentendo alle famiglie di partecipare a giochi video life-size utilizzando i loro corpi come controller. Un gioco combina elementi di calcio e hockey su ghiaccio, ospitando fino a 20 giocatori, mentre un altro, una variante di Cosmo Breaker, prevede che i giocatori manovrino una racchetta con i piedi.

Al Flyover, situato in un centro commerciale di fronte a Park MGM, c'è molto di più da vedere. Concepito da Rick Rothschild, noto per aver creato il simulatore di volo Soarin’ in diversi parchi a tema Disney, questo luogo utilizza un schermo curvo, effetti atmosferici come nebbia e vento, e sedili che si muovono come un aliante. Ogni visita ruota intorno a un breve film; al momento, le famiglie possono scegliere tra film che mostrano Chicago, l'Islanda, le Rocciose Canadesi e l'Ovest americano.

Lasciando da parte nessun sasso nel mondo delle attività di intrattenimento adatte a tutte le età a Las Vegas, è necessario menzionare The Sphere. Questo spettacolo da $2,3 miliardi, che ha debuttato in autunno 2023, si fregia del titolo di costruzione sferica più grande del mondo.

Il raggio di questa sfera high-tech ha attirato l'attenzione per le esibizioni dal vivo di pesi massimi come U2 e Dead & Co. Quando i concerti finiscono, lo schermo LED ad alta risoluzione 16K a 360 gradi dell'interno serve come tela per "Postcard from Earth", un film visionario di 50 minuti diretto da Darren Aronofsky.

I biglietti per il film includono un'ora di permanenza nella hall, dove le famiglie possono interagire con i robot che forniscono informazioni sullo stato dell'arte dello schermo e del sistema audio all'avanguardia.

L'interazione è una tendenza significativa tra le attrazioni a carattere familiare che hanno recentemente animato Las Vegas.

Senza dubbio, il principale esempio di questa tendenza è Particle Ink: House of Shattered Prisms.

Al chiaro di luna, l'attrazione situata al livello dell'Atrio del Luxor si trasforma in uno spettacolo inquietante, completo di performers, pupazzi e personaggi generati al computer che interagiscono con il pubblico. Di giorno, questo si trasforma in un incontro per tutte le età intitolato "Wanderlust", che include una caccia al tesoro in realtà aumentata guidata da iPad, oltre a un cannone ad anelli di fumo e un muro di graffiti su cui i bambini possono scrivere con vernice virtuale.

A ovest della Strip, ad AREA 15, i bambini possono partecipare al lancio dell'asse da Dueling Axes, e possono sfrecciare su un doppio binario sospeso dal soffitto in un'avventura chiamata Haley’s Comet. Questa esperienza ibrida tra il zipline e il deltaplano; le persone che soddisfano i requisiti di altezza e peso si allacciano a slitte azionate da motori elettrici che raggiungono velocità fino a 7 miglia orarie.

Certo, AREA 15 ospita anche Omega Mart di Meow Wolf, un'eccentrica mostra d'arte immersiva che inizia in un supermercato e si trasforma in un universo alternativo composto da passaggi, luci stroboscopiche e altro ancora. Un passatempo misterioso attende i bambini con una concentrazione incrollabile.

La risoluzione di enigmi è l'obiettivo delle camere di fuga a carattere familiare disseminate in città. Queste attrazioni, solitamente per giocatori di almeno 8 anni, sfidano un gruppo a risolvere abbastanza enigmi per "uscire" da una stanza entro un determinato periodo di tempo. La maggior parte dei misteri richiede astuzia.

The Escape Game, al Forum Shops, è uno dei più acclamati, con sei stanze in totale; Escapology, al Town Square Mall a sud del cartellone "Welcome to Fabulous Las Vegas", ne ha 10. Il più spaventoso del gruppo, Escape IT, è ispirato al libro di Stephen King con lo stesso nome e offre due esperienze separate che integrano attori dal vivo per un brivido in più. Un nuovo stabilimento, Red Door Escape Room, previsto per l'apertura a metà settembre al Grand Bazaar Shops, debutterà con cinque stanze diverse e alla fine ne avrà sette.

Il minigolf ha goduto di un boom a Las Vegas negli ultimi anni e si è trasformato in un passatempo amato dalle famiglie. Popstroke, co-proprietario di Tiger Woods e situato accanto a Town Square, ha aperto ad aprile e include due percorsi da 18 buche di putting, un bar a servizio completo e un ristorante. The Twilight Zone by Monster Mini Golf presso Horseshoe Las Vegas vanta un percorso da 18 buche con ostacoli bizzarri immersi in inquietanti luci nere.

Anche un'attrazione di dardi competitiva (la chiamano "sociale") invita i bambini: Flight Club, all'interno del Grand Canal Shoppes al Venetian Las Vegas, consente ai giovani di 12 anni e sopra fino alle 17.

I campioni di un tempo

Oltre a tutte queste attrazioni contemporanee, alcune classiche esperienze e opzioni di intrattenimento a carattere familiare a Las Vegas continuano a mantenere la loro popolarità tra gli ospiti di tutte le età.

Con la sua spiaggia, la piscina delle onde e il fiume pigro, il complesso della piscina di Mandalay Bay è ancora tra le scelte preferite dalle famiglie. The Big Apple Coaster al New York-New York Hotel & Casino raggiunge ancora i 67 mph e compie un viaggio dall'interno all'esterno e viceversa. All'estremità opposta della Strip, al Strat, la Torre di Osservazione alta 1.149 piedi è ancora la casa di due attrazioni adrenaliniche: Big Shot, che proietta gli ospiti a 160 piedi di altezza; e X-Scream, una montagna russa che si sporge dal bordo.

Per un'atmosfera più rilassata, tutte e tre le location di minus5 Ice Experience (Mandalay Bay, il Venetian e il LINQ Promenade) offrono prezzi family-friendly prima delle 21, consentendo ai bambini di 7 anni e sopra di indossare un parka, guanti e un berretto da sci, ordinare un mocktail in un bicchiere di ghiaccio e godersi una stanza con sculture e mobili interamente di ghiaccio.

Un pugno di spettacoli a carattere familiare di lunga data persistono nella loro eccellenza, tra cui Tournament of Kings di Excalibur, un corposo teatro di cena medievale benedetto dai cavalli, che offre un'atmosfera perfettamente kitsch per i più giovani, inclusa la regola di pranzare con le mani. O, lo spettacolo del Cirque du Soleil al Bellagio, fonde nuotatori sincronizzati e acrobazie sott'acqua, meravigliando il pubblico di tutte le età ogni sera.

Infine, lo spettacolo a carattere familiare più antico nella scaletta di Vegas è la High Roller ruota panoramica. Con i suoi 550 piedi, è la ruota panoramica più alta del mondo.

La ruota panoramica è composta da 28 gondole chiuse, garantendo la sicurezza dei piccoli viaggiatori. Una rotazione completa dura 30 minuti, offrendo ai giovani esploratori abbastanza tempo per familiarizzare con i panorami mozzafiato della Valle di Las Vegas. Quando la gondola raggiunge la sua vetta, un annuncio pre-registrato conta alla rovescia da 10 al momento culminante, ricreando l'atmosfera di Capodanno, in stile Las Vegas. È una festa adatta a tutta la famiglia, davvero!

Guardando al futuro

Il rinascimento a carattere familiare a Vegas non sta rallentando significativamente. Accanto alle fantastiche piscine a carattere familiare nei resort come Resorts World Las Vegas e Fontainebleau Las Vegas, la città si sta preparando per ulteriori attrazioni a carattere familiare nel prossimo futuro.

Attualmente in fase di sviluppo: Universal Horror Unleashed, un'attrazione horror tutto l'anno di Universal Destinations & Experiences, una divisione del parco a tema di NBCUniversal.

Questo progetto è in fase di costruzione e dovrebbe debuttare accanto ad AREA 15 nel 2025.

Sul horizon si profila anche il baseball professionistico. I Oakland Athletics hanno annunciato l'intenzione di trasferirsi a Las Vegas per la stagione 2028, e presto il Tropicana Las Vegas verrà demolito per fare spazio a uno stadio di baseball proposto.

Gli abitanti di Vegas sono noti per il loro senso dell'umorismo, spesso scherzando sul fatto che il fiore dello stato del Nevada sia il cono arancione delle costruzioni. Quando si tratta di attrazioni per famiglie in e intorno alla città, più grande è il boom delle costruzioni, meglio è.

Matt Villano è un writer e editor basato nella California del Nord. Ha coperto Vegas per più di 25 anni.

