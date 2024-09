- Forse l'AfD sta vivendo dei tremori.

Il supervisore delle elezioni esaminerà i risultati per l'assegnazione dei distretti nel parlamento regionale della Sassonia. Diversi partiti e specialisti di Wahlrecht.de ipotizzano che il supervisore delle elezioni statali potrebbe aver commesso un errore nell'assegnazione dei distretti nel parlamento regionale, come riportato dal "Leipziger Volkszeitung". Si segnala l'utilizzo di un metodo di assegnazione dei distretti errato. Un portavoce della commissione elettorale statale ha riconosciuto il problema e ha menzionato che è in corso un'indagine.

Secondo il LVZ, l'AfD avrebbe un seggio in meno con la procedura alternativa, portando alla perdita della loro minoranza di blocco nel parlamento regionale. Con la minoranza di blocco, alcune leggi statali che richiedono una maggioranza dei due terzi da tutti i parlamentari non potevano essere approvate senza i legislatori dell'AfD.

In Sassonia, come in altri stati federali, i giudici costituzionali e i capi delle audizioni statali vengono eletti con una maggioranza dei due terzi da tutti i parlamentari. Di conseguenza, alcune posizioni non potevano essere riempite senza il consenso dell'AfD. Inoltre, i parlamenti regionali non potevano sciogliersi da soli.

Assegnazione dei distretti concede all'AfD una minoranza di blocco in Sassonia

Secondo i primi risultati, la CDU è emersa come la frazione più forte con il 31,9% dei voti. L'AfD si è classificata seconda con il 30,6%. L'alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) ha ottenuto l'11,8% dei voti e sembra destinata a giocare un ruolo nel futuro accordo di governo. L'SPD ha ottenuto il 7,3%, mentre i Verdi sono rimasti al 5,1%. La Sinistra è riuscita a entrare nel parlamento regionale con il 4,5%, in quanto ha vinto due mandati diretti a Lipsia. Successivamente, è stata implementata una clausola che ha permesso loro di entrare nel parlamento in base al loro secondo risultato di voto, nonostante non abbiano superato la soglia del 5%.

Il "Leipziger Volkszeitung" ha riferito che l'errore nel metodo di assegnazione dei distretti potrebbe influire sul numero di seggi dell'AfD, con possibili conseguenze sulla loro minoranza di blocco nel parlamento regionale della Sassonia, come originariamente riportato. Con l'assegnazione corretta, l'AfD potrebbe perdere la loro minoranza di blocco, rendendo più facile l'approvazione di alcune leggi statali senza il loro consenso, come suggerito dal giornale.

