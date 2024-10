Fornitura di energia domestica mediante veicoli elettrici:

Utilizzare un veicolo elettrico come fonte di energia per la propria casa, come accendere le luci o il computer: potrebbe essere possibile attraverso la "ricarica bidirezionale". L'auto funge da power bank temporanea. Tuttavia, questa tecnologia ha i suoi limiti.

Eon, una società energetica con sede a Essen, in Germania, riassume che le auto elettriche con una determinata tecnologia della batteria potrebbero teoricamente immagazzinare abbastanza energia per sostenere 1,75 milioni di famiglie per 12 ore. Eon evidenzia i circa 166.000 veicoli elettrici in Germania che supportano la ricarica bidirezionale.

La ricarica bidirezionale consente all'energia prodotta dai pannelli solari di un proprietario, ad esempio, di essere immagazzinata nella batteria dell'auto. In seguito, l'energia fluisce dall'auto parcheggiata nuovamente nella casa per soddisfare i suoi fabbisogni energetici. La batteria serve non solo per la guida, ma anche come temporaneo sistema di accumulo energetico, riducendo la dipendenza dalla rete elettrica principale.

La ricarica bidirezionale è una tecnologia relativamente poco comune al momento. L'Autorità federale dei trasporti motoristici riporta che ci sono circa 60,7 milioni di veicoli immatricolati in Germania. I 166.000 veicoli elettrici in grado di ricaricare bidirezionalmente, principalmente di produttori asiatici, rappresentano circa lo 0,3% del parco auto tedesco.

Il manager di Eon, Filip Thon, afferma: "L'uso esteso e completo di questa tecnologia è attualmente in fase di test". Eon sostiene l'utilizzo della batteria dell'auto elettrica non solo per la guida, ma come parte integrante del nostro sistema energetico. L'analisi di Eon è un esperimento che mostra il grande potenziale di questa nuova tecnologia.

L'adozione della ricarica bidirezionale in più veicoli potrebbe contribuire significativamente a ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali, sostenendo potenzialmente una parte più ampia dei fabbisogni energetici delle famiglie. Tuttavia, al momento, i veicoli elettrici con capacità di ricarica bidirezionale rappresentano solo una piccola parte del parco auto tedesco, evidenziando la necessità di una più ampia adozione di questa tecnologia nell'economia.

