- Fornitura di acqua in parti di sali di frattura minacciate

Fornitura di acqua in parti di Bruchsal minacciate

A causa dei lavori di pulizia dei danni causati dalle alluvioni a Bruchsal, l'approvvigionamento idrico nei distretti di Heidelsheim e Helmsheim è a rischio. La città di Bruchsal ha invitato i cittadini a ridurre significativamente il consumo di acqua. "Per evitare il collasso dell'approvvigionamento idrico", si legge in un comunicato stampa. Ai residenti dei due distretti è stato chiesto di non utilizzare acqua durante le operazioni di pulizia e di non riempire vasche da bagno o altri contenitori come secchi con acqua. "L'acqua può ancora essere utilizzata per i consumi domestici".

Dopo la forte tempesta, il corpo dei vigili del fuoco della città è in piena attività. "I vigili del fuoco passeranno tutta la giornata a pompare l'acqua dai seminterrati, dalle cantine e dai garage sotterranei", ha dichiarato Edgar Geißler, portavoce del distretto dei vigili del fuoco di Karlsruhe. Anche se l'acqua è quasi completamente defluita, c'è ancora fango in molte case e sulle strade. Inoltre, molti rami e cespugli che sono stati portati via dalle acque delle alluvioni devono ancora essere rimossi dalle strade.

Nonostante gli sforzi in corso per riparare i danni delle alluvioni, i residenti di Heidelsheim e Helmsheim dovrebbero essere consapevoli dei potenziali rischi per il loro approvvigionamento idrico. Per minimizzare l'impatto dei danni delle alluvioni sull'approvvigionamento idrico, è fondamentale seguire i consigli della città e limitare l'uso dell'acqua durante le operazioni di pulizia.

