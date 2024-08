- Fornitore di automobili in difficoltà - ultimo caso del gruppo AE

La situazione dell'industria automobilistica fornitrice della Turingia rimane tesa - un'altra azienda si trova in difficoltà economiche. L'azienda in questione è il gruppo automobilistico fornitore AE Group del Sud della Turingia, che deve essere riorganizzata sotto la responsabilità della direzione. Il gruppo AE, con sede a Gerstungen nel distretto del Wartburg, ha presentato domanda al tribunale locale di Meiningen per l'apertura di una procedura di insolvenza in autogestione, come annunciato dall'azienda. La riorganizzazione è supportata dall'esperto di insolvenze e avvocato Martin Mucha.

"La ridotta domanda dal settore automobilistico ha messo l'azienda in difficoltà economiche", ha spiegato la direzione. Diversi fornitori automobilistici in Turingia hanno già incontrato difficoltà finanziarie quest'anno. "Non c'è segno di miglioramento della situazione", ha detto Rico Chmelik, direttore generale dell'associazione dell'industria automobilistica della Turingia (at), alla dpa. L'at ha invitato esperti e scienziati a un dibattito sul futuro dell'industria automobilistica della Turingia a Eisenach.

Circa 1.000 dipendenti interessati

"Ci dispiace dover prendere questo passo", ha detto la direzione del gruppo ae. Il calo della domanda sta causando difficoltà significativi al fornitore. L'azienda impiega circa 1.000 persone in quattro sedi, con circa 600 nella sede di Gerstungen.

Il CEO della AE Group AG, Christian Kleinjung, ha espresso fiducia nel fatto che l'azienda possa essere riorganizzata e che i posti di lavoro possano essere salvati attraverso la procedura di insolvenza. Le operazioni aziendali continuano senza restrizioni. I salari e gli stipendi dei dipendenti sono garantiti dai benefici dell'insolvenza fino alla fine di ottobre. L'azienda si specializza nella fusione a pressione. Produce, tra le altre cose, parti di alloggiamento e componenti del motore. Era previsto un fatturato iniziale di 150 milioni di euro quest'anno.

Incertezza e restrizione degli investimenti

Se la situazione migliorerà dipenderà in gran parte dal fatto che la politica crei condizioni quadro affidabili per l'industria automobilistica. Ciò include come si svilupperà il dibattito sul divieto di motori a combustione nell'UE entro il 2035. "I produttori non sanno qual è la strategia giusta in questo momento". Ciò porta a una restrizione degli investimenti. Inoltre, l'incertezza dei consumatori porta a una restrizione degli acquisti. Chmelik teme che la produzione di automobili sarà ridotta l'anno prossimo, con conseguenze negative per i fornitori.

L'industria automobilistica ad alto rendimento della Turingia è stata scossa per qualche tempo da chiusure di impianti o insolvenze dei fornitori. Secondo l'associazione dell'industria, ci sono stati otto casi nei primi quattro mesi, che hanno interessato 2.020 posti di lavoro. Il caso più grande di chiusura di un impianto è, secondo l'at, il produttore di fanali per automobili Marelli Automotive Lighting, che interessa circa 800 posti di lavoro a Brotterode.

