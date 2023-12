Notizie salienti

Formula Uno: le nuove regole significano più sorpassi e gare più ravvicinate

Modifiche aerodinamiche introdotte dal 2019

L'intento è quello di "incrementare i sorpassi" in F1

Le modifiche all'aerodinamica delle auto a partire dal 2019 cercheranno di incoraggiare gare più emozionanti e ruota a ruota.

Tra queste, i condotti dei freni semplificati, un'ala posteriore più ampia e profonda e un'ala anteriore semplificata.

Secondo le ricerche condotte dall'organo di governo della FIA, le attuali ali anteriori dirigono l'aria verso l'esterno degli pneumatici, rendendo la vita più difficile alle auto che inseguono dietro.

"Oltre alle modifiche aerodinamiche approvate lunedì, la FIA sta continuando a valutare una serie di altre misure volte a incoraggiare gare più ravvicinate e a incrementare i sorpassi in F1", si legge in un comunicato pubblicato sul sito web della F1.

"Una serie di altre misure sono già state messe in atto per il 2019, tra cui l'aumento del carburante in gara per consentire ai piloti di correre a piena potenza più a lungo, la separazione del peso del pilota da quello della vettura per porre fine allo svantaggio dei piloti più pesanti e l'obbligo per i piloti di indossare guanti biometrici".

Nella scorsa stagione i sorpassi in F1 sono diminuiti della metà rispetto al 2016.

Daniel Ricciardo della Red Bull, che si è scontrato con il compagno di squadra Max Verstappen mentre tentava un sorpasso durante il GP dell'Azerbaigian di domenica, ha registrato il maggior numero di sorpassi l'anno scorso con 43 nel campionato di 20 gare.

Nell'apertura della stagione 2018 a Melbourne, ci sono stati solo cinque sorpassi, cosa che ha spinto l' amministratore delegato della F1 Ross Brawn a lamentarsi della mancanza di "duelli ruota a ruota" dopo la gara.

"I fan della Formula Uno vogliono vedere uno spettacolo migliore e i sorpassi sono l'elemento più emozionante e spettacolare che si possa avere in pista", ha aggiunto.

La gara successiva in Bahrain, tuttavia, ha visto Lewis Hamilton della Mercedes superare tre piloti con una mossa straordinaria.

Brawn afferma che le modifiche in arrivo, presentate ai team in Bahrain, sono state motivate in parte da episodi come quello tra Verstappen e Ricciardo in Azerbaijan.

"Una volta che Daniel si è sistemato sulla sua linea e Max ha cambiato nuovamente direzione, l'australiano ha dovuto improvvisamente fare i conti con una vettura molto leggera all'anteriore a causa dell'aria turbolenta generata dalla Red Bull di testa", ha dichiarato Brawn sul sito web della F1.

"In queste condizioni Daniel non era altro che un passeggero con poche, se non nessuna, possibilità di gestire la situazione: non poteva cambiare direzione e la frenata brusca che ha tentato avrebbe avuto poche possibilità di successo".

Fonte: edition.cnn.com