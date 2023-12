La storia in primo piano

Formula E: Oliver Rowland scopre che è il suo momento di brillare nella serie di corse elettriche

Oliver Rowland sta sfruttando al massimo la sua grande occasione in Formula E

"Sono stati 20 anni di sacrifici", dice il pilota di Nissan e.dams.

La F1 "non è più" nel suo radar e punta a un ulteriore successo elettrico

Rowland ha aspettato 20 anni per brillare e la Formula E gli ha finalmente dato la possibilità di dare il via alla sua carriera di pilota.

"Sono stati 20 anni di sacrifici per arrivare finalmente in un posto dove posso mostrare le mie capacità ed eccellere", ha dichiarato il pilota della Nissan e.dams alla CNN Sport in vista del round svizzero di questo fine settimana a Berna.

La mia famiglia mi ha sempre sostenuto e si è impegnata molto, quindi è bello ripagarli e dimostrare che ne è valsa la pena".

"Tutti sono felici e io sono in un buon momento - sono solo felice della vita in questo momento".

"Estremamente politico

Naturalmente rilassato e ottimista, Rowland ha trascorso abbastanza tempo ai margini del motorsport per sapere quanto possa essere frustrante assistere da bordo campo.

Prima di essere ingaggiato all'ultimo minuto da Nissan e.dams per la quinta stagione della Formula E, era in attesa di entrare in Formula 1, prima come pilota di sviluppo con Renault e poi come pilota junior per il team Williams.

"Ho inseguito a lungo il sogno della Formula 1 e ci sono andato molto vicino", riflette il 26enne Rowland.

"Ho visto molto della Formula 1; è estremamente politica e non sempre i ragazzi più talentuosi ci arrivano; ci sono diversi fattori e alla fine mi sono un po' stancato, a dire il vero.

"Sono arrivato in Formula E e mi sembra una boccata d'aria fresca. Sono davvero felice di essere qui.

"La Formula 1 non è assolutamente nel mio radar. Penso che con la direzione che sta prendendo la Formula E il futuro sia qui. Se riuscirò a farmi un nome in Formula E, non ci sarà motivo di guardare altrove".

In cima alla lista

Il percorso di Rowland verso il campionato elettrico è avvenuto quando al suo vecchio amico Alexander Albon è stata offerta la possibilità di correre in Formula 1 con la Toro Rosso, lasciando a Nissan e.dams la necessità di trovare un veloce sostituto, e in fretta.

"Il team ha ingaggiato Alex in agosto per la Formula E e all'epoca ero un po' deluso", spiega Rowland. "Ma le cose sono andate avanti con lui e lui è passato alla Formula 1 e suppongo che io fossi in cima alla lista dei candidati.

"Ho partecipato all'ultimo minuto ai test di Valencia, sono riuscito a completare una giornata sul bagnato ed è più o meno così che è iniziata".

Quando era un giovane go-kartista cresciuto nello Yorkshire, Rowland era solito trascorrere i fine settimana di gara con Albon e la sua famiglia. "Lo conoscevo molto bene", aggiunge.

Ha quindi parlato con il suo vecchio amico quando si sono effettivamente scambiati i paddock?

"Sì, certo", dice ridendo. "Solo per augurargli buona fortuna per la stagione e per ringraziarlo!".

Assolutamente nessuna pressione

Il passaggio a Nissan e.dams, vincitrice di tre dei quattro titoli del campionato a squadre, ha permesso a Rowland di affrontare con serenità la sua prima stagione completa con la squadra.

"Nissan è stata molto chiara sul fatto che dovevo imparare in questo primo anno e non c'era assolutamente alcuna pressione per ottenere risultati", spiega Rowland.

"Suppongo che questo renda le cose più facili, in quanto non c'è alcuna pressione sulle mie spalle per andare in pista e ottenere risultati, e alla fine ci sono riuscito".

La Rowland è stata un po' una sorpresa nella quinta stagione. Se da un lato ci sono stati errori da "rookie", dall'altro Rowland è stato anche sfortunato nel perdere vittorie in gara e il suo potenziale è stato sottolineato da due podi e tre pole position.

Il britannico ha superato anche Felipe Massa e Stoffel Vandoorne che, reduci dai rigori della Formula 1, stanno disputando la loro stagione da esordienti in Formula E.

"È estremamente soddisfacente", afferma Rowland, che è nono nella classifica piloti a tre gare dal termine.

"Ti piace sempre credere nelle tue capacità di pilota, ma devi anche dimostrare quanto vali. Quindi, non solo contro i debuttanti, ma anche contro gli ex campioni della Formula E... è stato bello basare le mie prestazioni su quelle di molti altri.

Penso di aver consolidato il mio posto tra i piloti e di essermi guadagnato il rispetto".

"La Formula E è estremamente competitiva e tutti i piloti sono estremamente amichevoli, siamo tutti molto amici. Ma devo continuare a spingere perché quando sei a questo livello contro questo tipo di persone, cercano sempre quel piccolo vantaggio in più".

Insieme al suo compagno di squadra della Nissan e.dams, Sebastian Buemi, il compito immediato è quello di conquistare la prima vittoria della stagione.

"Credo che finora siamo stati davvero sfortunati a non vincere una gara", aggiunge Rowland. "Continueremo a spingere".

Inoltre, Rowland continua a gestire il suo team di go-kart, Oliver Rowland Motorsport, per i giovani piloti del Regno Unito che sperano di seguire le sue orme.

"Quando corrono e io gareggio, si siedono tutti nel camion e guardano sul grande schermo", spiega Rowland. "Sono molto interessati alla Formula E e sono tutti molto desiderosi di fare quello che faccio io.

"Tutto quello che posso fare per aiutare i ragazzi più giovani lo farò sempre.

"È estremamente importante restituire qualcosa a chi mi ha preceduto".

