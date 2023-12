I punti salienti della storia

Formula E: l'imprevedibile serie di corse in cui il pilota fa la differenza

Ci sono stati cinque vincitori diversi nelle prime cinque gare della nuova stagione di Formula E

"Il pilota conta più della macchina" - Buemi

Le nuove regole rendono le gare più imprevedibili

La quinta stagione di Formula E, brillantemente imprevedibile, ha i campionati piloti e squadre apertissimi con otto gare ancora da disputare.

È una buona notizia per i principali protagonisti di questo sport, perché le nuove regole, i circuiti stradali stretti e le dure gare di un giorno significano che l'auto non è più la star, ma tutto ciò che riguarda il pilota.

"La Formula E è uno degli ultimi campionati in cui il pilota conta più della macchina", dice alla CNN il pilota della Nissan e.dams Sebastian Buemi.

In Formula Uno è tutta una questione di macchina: se mettessi il miglior pilota nella peggiore macchina non riuscirebbe a vincere".

"Mentre in Formula E non è tutto merito del pilota, ma questi ha un grande impatto sulle prestazioni, più che in qualsiasi altro campionato".

La stagione 2018/19 di Formula E

Stoffel Vandoorne, che è passato dalla F1 alla Formula E per la quinta stagione, concorda: "Non vediamo il dominio, diciamo, che c'è in F1.

"In Formula E è completamente diverso: tutti hanno la possibilità di vincere la gara".

Modalità d'attacco

Gli organizzatori della Formula E sono alla continua ricerca di modi per migliorare lo spettacolo e nella quinta stagione l'introduzione dell'Attack Mode e di un nuovo formato di gara stanno facendo la loro parte in questa stagione da montagne russe.

La modalità Attack premia i piloti con 25kw di potenza extra quando escono dalla linea di gara e attraversano la zona di attivazione. Con la batteria limitata, una spinta in più può fare la differenza per i piazzamenti finali e i punti ottenuti.

"Ero un po' scettico sulla Modalità Attacco, ma il modo in cui l'hanno posizionata sulla pista (significa) che è molto difficile attivarla", spiega Buemi.

"Questo ha creato molte possibilità di sorpasso, perché chi va ad attivarla perde così tanto tempo da perdere addirittura una posizione. Anche il guadagno di potenza è interessante. Finora è stato davvero ottimo e contribuisce a migliorare lo spettacolo".

Una seconda innovazione della quinta stagione prevede che ogni E-Prix duri 45 minuti più un giro, anziché un numero fisso di giri come avviene in altre serie come la F1.

Il ritmo del leader della gara determina il momento in cui entra in gioco il giro supplementare, quindi i suoi rivali devono assicurarsi di avere abbastanza batteria per finire la gara.

La nuova regola ha colpito duramente Pascal Wehrlein, che ha perso la vittoria quando ha esaurito l'energia prima del traguardo in Messico.

"Bisogna sapere cosa sta facendo il leader", spiega Buemi. Se il leader taglia il traguardo a 44 minuti e 58 secondi, dovrai fare un giro in più che non era previsto".

"In termini di strategia, questo ha reso tutto molto più difficile rispetto alle prime stagioni".

Un gioco di prestigio mentale

Vandoorne concorda sul fatto che pianificare l'uso e il risparmio di energia nel pieno della gara è un gioco di prestigio mentale unico per il pilota.

"In Formula E abbiamo una quantità di energia che dobbiamo gestire per tutta la durata della gara", spiega il pilota di HWA Racelab.

"Devi sempre pensare in anticipo, pensare alla fine della gara, quando sei nel momento del calore, quando succede tutta l'azione. Non è sempre una cosa facile da fare".

"Potrebbe tornare indietro verso la fine della gara, quindi devi sempre bilanciare le cose".

L'aggiunta delle nuove regole ha contribuito a rendere la serie di gare elettriche della FIA piacevolmente imprevedibile e a spingere i piloti al limite.

Il formato di gara di un giorno significa che hanno poco tempo per imparare i tracciati e padroneggiare le condizioni, cosa che si è rivelata particolarmente impegnativa nella prima gara bagnata della Formula E a Hong Kong.

La serie gareggia su stretti circuiti cittadini che, a differenza dei circuiti appositamente costruiti, non consentono il comfort delle aree di deflusso, mentre le barriere che schiacciano le auto puniscono gli errori.

Le auto hanno anche meno deportanza rispetto alle macchine da corsa alate della F1, il che rende più facile per i piloti rivali gareggiare in testa coda e cambiare posizione.

"In Formula E si può fare molta differenza", aggiunge Buemi, che ha vinto il titolo di Formula E nel 2016/2017.

"Se si guarda alle gare di Marrakesh o di Saudi, ci sono persone che hanno guadagnato 20 posizioni in gara, cosa che non si vede in Formula 1: solo le Mercedes possono farlo, nessun altro.

"Quindi le gare sono davvero imprevedibili a causa di questo mix di cose".

L'avvincente lotta per il titolo della quinta stagione continua nella Cina continentale con l'E-Prix di Sanya il 23 marzo.

