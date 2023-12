Notizie salienti

Formula E: la pionieristica serie di gare elettriche riprende sulle strade di Buenos Aires

Formula E per l'ePrix di Buenos Aires il 6 febbraio

Gara per il titolo "incredibilmente vicina" dopo 3 gare

Il co-proprietario di Venturi Leo DiCaprio incontra il Papa

Il campionato di Formula E per auto elettriche si prepara a disputare il quarto degli 11 round previsti in Argentina sabato 6 febbraio per l'ePrix denominato "Lightning Bites".

I piloti rivali stanno certamente affondando i denti nella lotta per il campionato, con il pilota Renault e.dams Sebastien Buemi che precede di un solo punto il rivale ABT Audi Lucas di Grassi.

"I tifosi si stanno godendo un campionato incredibilmente combattuto in questa stagione, in cui ogni minimo dettaglio è fondamentale", ha commentato Di Grassi.

Buemi, che ha vinto l'apertura della stagione a Pechino, si guarda le spalle: "Lucas è molto vicino e costante, quindi dobbiamo rimanere concentrati", ha detto ai giornalisti dopo la sua vittoria in Uruguay.

Con la Formula E non si sa mai!

Mentre la Formula E raggiunge l'Argentina, è arrivato il momento di ballare il tango per la corona dei piloti 2015/2016?

"Pensate che potremmo farli ballare insieme?", ha pensato Nicki Shields, presentatrice del nuovo programma SuperCharged della CNN, che andrà in onda il 13 febbraio.

Con un solo punto di distacco tra Buemi e Di Grassi, sarà divertente vedere come si daranno battaglia in pista".

"I team Renault e Audi tendono a essere molto affidabili e costanti e il campionato potrebbe trasformarsi rapidamente in una corsa a due.

"Ma l'anno scorso abbiamo avuto sei vincitori diversi nelle prime sei gare e le piste dei circuiti stradali non perdonano, il più piccolo errore può costare un'intera gara. Quindi, con la Formula E non si sa mai!".

Buemi e Di Grassi potrebbero essere coinvolti in una battaglia per il titolo tanto serrata quanto un clinch nel tango, la danza nazionale argentina.

La leggenda narra che l'appassionata danza sia nata nelle strade della capitale Buenos Aires, che ospita lo spettacolo di Formula E di questo fine settimana.

All'ePrix inaugurale della scorsa stagione, gli ex piloti Michela Cerruti e Juan Manuel Lopez hanno preso lezioni di tango, ma quest'anno vedremo qualcuno esibirsi sulla pista da ballo?

"Forse dovrò chiedere al vincitore di ballare il tango", suggerisce Shields. "Ho già preso lezioni di tango a Buenos Aires ed è stato molto divertente".

Un'ambientazione alla moda

Almeno i piloti possono mostrare i muscoli durante un giro in pista, se non sulla pista da ballo.

La location urbana dell'ePrix di Buenos Aires è il parco sul lungomare del quartiere alla moda di Puerto Madero.

Il circuito di 2,4 km (1,5 miglia) offre una velocità massima di quasi 200 km/h (124 mph) e un tornante impegnativo tra le curve quattro e sei. La pole position nel 2015 è stata ottenuta in un minuto e 9,134 secondi.

"È una delle mie gare preferite perché Buenos Aires ha una grande vitalità ed è un luogo ideale per tutti", aggiunge Shields.

"La pista è in senso antiorario. L'anno scorso era piuttosto accidentato, ma è anche piuttosto veloce".

In Argentina ci sono volti nuovi, ma anche familiari, da tenere d'occhio: Salvador Duran e Mike Conway tornano sulla griglia elettrica.

Conway, in precedenza collaudatore per Dragon Racing, sostituisce il campione del mondo di Formula 1 del 1997 Jacques Villeneuve al team Venturi dopo che i due si sono separati.

"Mi sono sempre piaciuti i circuiti stradali", ha dichiarato l'inglese Conway, ex vincitore della IndyCar. "È emozionante far parte di questa serie".

Duran si ricongiunge al Team Aguri, per il quale ha disputato nove gare lo scorso anno, per il resto della stagione in sostituzione di Nathanael Berthon.

"Sono particolarmente impaziente di partecipare alla mia gara di casa in Messico", ha dichiarato Duran, entusiasta di tornare per l'evento di marzo.

Benedizione papale?

Il comproprietario del team Venturi, Leonardo DiCaprio, dopo aver ricevuto il plauso per la sua interpretazione in "The Revenant" , ha avuto un'udienza con Papa Francesco, originario di Buenos Aires.

I due hanno discusso del cambiamento climatico, un tema che sta molto a cuore all'attore americano, la cui fondazione omonima sostiene la conservazione dell'ambiente.

DiCaprio è anche un ambasciatore della Formula E e potrebbe approvare la scelta di tenere l'ePrix di Buenos Aires in un parco verdeggiante per sottolineare le credenziali ecologiche di questo sport.

"È un ottimo promemoria del motivo per cui lo stiamo facendo", spiega Shields, che è anche il cronista ufficiale della pit-lane di questo sport.

"Siamo circondati da bellissime foglie e alberi verdi a Puerto Madro e stiamo correndo anche lì. Questa giustapposizione ci ricorda il significato della Formula E: la necessità di portare le emissioni zero nelle nostre città".

