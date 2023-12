I punti salienti della storia

Formula E: Jean-Éric Vergne allunga il vantaggio dopo un weekend controverso

Jean-Éric Vergne vince il controverso ePrix

Lucas di Grassi retrocesso dalla pole position

È stato Lucas di Grassi, con soli tre punti all'attivo in questa stagione, a spingere il francese fino al traguardo, in un'avvincente battaglia che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso.

La gara ha avuto un inizio incerto, con un problema di alimentazione per Nick Heidfeld che ha lasciato la vettura del sub Mahindra in panne a bordo pista.

La safety car è intervenuta immediatamente, anche se sembra che molti piloti non abbiano recepito l'avviso, visto che hanno continuato a sorpassare mentre le auto iniziavano a raggrupparsi sulla pista.

Il tutto in linea con il tema controverso che ha caratterizzato le qualifiche nella città costiera uruguaiana.

Il leader della classifica generale Vergne è stato promosso in pole position dopo che a Di Grassi è stato tolto il tempo sul giro.

LEGGI: Il motorsport può ancora essere emozionante senza piloti umani?

LEGGI: Ecco l'auto da corsa del futuro

Di Grassi, insieme al pilota del DS Virgin Racing Alex Lynn NIO Oliver Turvey, sono stati retrocessi di una posizione dopo che una lunga indagine ha ritenuto che il trio avesse urtato un dissuasore alla curva 15.

Tuttavia, la delusione per aver perso la sua prima pole stagionale è sembrata infiammare Di Grassi e ha dato vita a un'emozionante battaglia tra i due, mentre le temperature in pista raggiungevano i 30 gradi.

Ma nonostante il pilota brasiliano abbia sbuffato e sbuffato molto, Vergne ha dato vita a una masterclass di guida difensiva per chiudere la porta ogni volta che Di Grassi ha fiutato l'opportunità di passare.

È giusto dire, tuttavia, che il campione del mondo in carica Di Grassi non è d'accordo con la decisione dei commissari di privarlo della pole.

"Non sono molto contento, mi hanno tolto la pole position in modo molto ingiusto", ha detto a Canale 5 dopo la gara. "E poi su questa pista è impossibile sorpassare.

"Avevamo la macchina più veloce, ma in realtà sarebbe stato un incidente o saremmo rimasti come siamo (primo e secondo). Complimenti a Jean, ha guidato bene.

"Oggi avevamo la macchina più veloce per la pole e per vincere, ma siamo arrivati secondi".

La tappa sudamericana della stagione di Formula E è stata certamente favorevole a Vergne, che ha ottenuto il suo secondo primo posto nel continente dopo essere salito sul podio a Santiago del Cile.

Nonostante le temperature elevate della costa uruguaiana, il francese ha mantenuto il sangue freddo e ha allungato il vantaggio di Techeetah in testa alla classifica a squadre.

La sua vittoria sarà ancora più dolce dopo aver respinto la sfida di Di Grassi, l'uomo che lui stesso definisce "il miglior pilota di Formula E".

"Affrontare la pressione fa parte della mia vita di tutti i giorni", ha detto con semplicità. Sono contento che la squadra stia lavorando così duramente, a volte non è facile, a volte li spingo troppo, ma possono vedere che il duro lavoro paga".

"Questo renderà tutti i membri della squadra più affamati di successo".

Il pilota del DS Virgin Racing Sam Bird ha completato il podio in terza posizione, anche se negli ultimi due giri è apparso dal nulla e per un attimo ha dato l'impressione di poter sfidare i due leader della corsa che, a quanto pare, erano talmente presi dalla loro battaglia da essersi dimenticati della potenziale minaccia alle loro spalle.

Tuttavia, non è stato così per il britannico, ma si consolerà sicuramente con il fatto di essere risalito di sette posizioni in gara, consolidando il terzo posto in classifica.

"Alcune buone mosse, rimanere puliti, un ottimo pit-stop da parte dei ragazzi", ha risposto Bird quando gli è stato chiesto come ha raggiunto i due leader.

"Sono riuscito ad abbassare la testa e a fare qualche giro, vedendo che il tempo scendeva lentamente.

"Mentre recuperavo, guadagnavo energia mentre loro lottavano, ma non avevo le gambe per gli ultimi due giri. Un terzo posto partendo dalla decima posizione è una buona gara".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com