Formula E: il commentatore - "Oh, mio Dio, questo è semplicemente pazzesco!

Notizie salienti

I commentatori sono entusiasti della Formula E

"Emozionante e imprevedibile", dice Nicholls.

"È una sfida", dice la leggenda della IndyCar Franchitti.

Nove squadre partecipano al campionato di 11 gare, che si svolge sulle strade di alcune delle città più iconiche del mondo, tra cui Pechino, Parigi e, più recentemente, Buenos Aires.

L'appassionato di automobilismo Jack Nicholls e la leggenda della IndyCar Dario Franchitti sono il duo di commentatori incaricati di descrivere la frenetica azione a milioni di spettatori in tutto il mondo.

Secondo quanto riferito, il campionato inaugurale è stato più popolare della Formula Uno in Nord America, mentre le prime tre gare del 2015-16 hanno attirato 56 milioni di spettatori televisivi in tutto il mondo e 1,45 miliardi di visualizzazioni sui social media.

Con le prove, le qualifiche e la gara che si svolgono tutte nello stesso giorno (in Formula Uno si svolgono in tre giorni), la Formula E tiene in sospeso le aspettative, dice Nicholls, che ha commentato entrambi gli sport.

"Amo l'eccitazione e l'imprevedibilità della Formula E", ha dichiarato Nicholls a Nicki Shields, presentatrice del programma SuperCharged della CNN.

Descrive la drammatica gara di apertura del campionato 2015-16 a Pechino con il tipico stile senza fiato: "Oh, mio Dio, è semplicemente pazzesco!".

"La Formula E è un gioco a incastro", aggiunge Nicholls. "Non c'è abbastanza tempo per raccogliere i dati, quindi le gare sono molto emozionanti. La F1 è come gli scacchi a 200 miglia orarie, mentre la Formula E è come il dodgem a 100 miglia orarie".

Franchitti, quattro volte campione della IndyCar Series, ammette di doversi ancora abituare dopo aver sostituito l'abitacolo con la cabina di commento.

"Non è così facile come sembra", dice Franchitti. Per anni ho guardato le persone che commentavano le gare e mi sono detto: "Lo stai facendo male!".

"Cercare di fare un buon lavoro, far capire le sfumature ai fan che guardano, è una sfida e sicuramente sto ancora imparando".

La serie di gare, che riprende in Messico il 12 marzo, è in bilico: Sebastien Buemi della Renault e.Dams guida il campionato piloti con quattro punti di vantaggio su Lucas di Grassi della ABT dopo quattro gare.

Il britannico Sam Bird è entrato in lizza dopo aver vinto l'ePrix di Buenos Aires di questo mese: la vittoria ha fatto salire il pilota del DS Virgin Racing al terzo posto con 52 punti, a 28 punti da Buemi.

È forse difficile prevedere cosa potrebbe accadere in una serie di gare così imprevedibile, ma Franchitti ritiene che Buemi, che ha corso con il team di F1 Toro Rosso dal 2009 al 2011, sia l'uomo da battere in questa stagione.

"È stato così dominante... il suo ritmo è stato incredibile".

Chi vincerà il titolo 2015-16? Dite la vostra sulla pagina Facebook di CNN Sport

Per altre notizie sulla Formula E, visita la sezione motorsport della CNN

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com