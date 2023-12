I punti salienti della storia

Formula E: Daniel Abt vince a Berlino mentre Jean-Eric Vergne allunga il vantaggio del titolo

Daniel Abt vince l'ePrix di Berlino

Una doppietta per il team Audi Sport

Il leader del titolo Jean-Eric Vergne terzo

Il pilota di Audi Sport Abt non è mai partito dalla pole position durante i 45 giri del circuito del vecchio aeroporto di Tempelhof nella capitale tedesca.

Il campione in carica, il brasiliano Lucas di Grassi, ha eguagliato il suo miglior piazzamento stagionale con il secondo posto e ha realizzato una doppietta per l'Audi, mentre Vergne ha vinto un'emozionante battaglia con Sebastien Buemi (Renault e.dams) per l'ultimo gradino del podio.

Vergne di Techeetah, che ha vinto il precedente round nella sua città natale, Parigi, ha un vantaggio di 40 punti sul britannico Sam Bird a soli tre round dalla fine della stagione sovralimentata, mentre il suo principale rivale per il titolo ha chiuso al settimo posto per DS Virgin Racing.

Vergne verso il titolo di Formula E

"Estendere il mio vantaggio sul titolo è fantastico", ha detto Vergne, ma il francese ha ammesso di essere in secondo piano rispetto ai piloti della squadra di casa che lo precedono.

Abt, alla sua seconda vittoria in carriera, si è aggiudicato i punti per la pole e il giro più veloce per deliziare il pubblico di casa.

Il suo unico momento di difficoltà è arrivato alla sosta di ricarica, quando il compagno di squadra di Grassi si è avvicinato, ma è stato in grado di staccarsi di nuovo per vincere con quasi sette secondi di vantaggio.

"Credo di non avere più parole, è incredibile", ha dichiarato.

"Una doppietta Audi, il nostro miglior risultato in assoluto, e una vittoria in casa per me, un risultato super".

Prima dell'inizio della gara, i tifosi presenti a Berlino hanno potuto ammirare il campione del mondo di F1 2016 Rosberg che provava la vettura #Gen2 che sarà utilizzata la prossima stagione in Formula E.

Si è trattato della prima uscita pubblica della vettura e del primo giro in pista su una monoposto per Rosberg da quando ha conquistato il titolo con la Mercedes.

Rosberg, che è diventato un investitore nella Formula E, ha dichiarato di non essere interessato a un ritorno alle corse, ma ha sicuramente messo alla prova la nuova auto durante diversi giri del circuito.

Il suo ex rivale in F1, l'australiano Mark Webber, era tra le celebrità del motorsport presenti alla tappa di Berlino, insieme al britannico David Coulthard.

Il prossimo appuntamento è a Zurigo, in Svizzera, tra tre settimane, prima dei due round conclusivi a New York in luglio, con Vergne saldamente al comando nella corsa al titolo, mentre Abt è salito al quarto posto grazie alla sua bella vittoria.

Fonte: edition.cnn.com