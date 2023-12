Notizie salienti

Formula E: Daniel Abt ottiene la prima vittoria in Messico

Daniel Abt vince l'E-Prix del Messico

Prima vittoria di un tedesco in Formula E

Jean-Eric Vergne estende il vantaggio del titolo in quinta posizione

Abt, partito dalla quinta posizione in griglia, si è fatto strada nei 47 giri dell'Autodromo Hermanos Rodriquez per prendere la bandiera a scacchi con la sua Audi Sport, la prima vittoria di un tedesco nella serie.

Il britannico Oliver Turvey (NIO Formula E) si è piazzato al secondo posto, il suo primo podio, e lo svizzero Sebastian Buemi, ex campione del mondo, al terzo posto.

Il leader della serie Jean-Eric Vergne (Techeetah) si è classificato quinto, ma ha esteso il suo vantaggio complessivo nella corsa al titolo a 12 punti.

Lo sfidante più vicino a Vergne, lo svedese Felix Rosenqvist, è partito dalla pole position per Mahindra Racing, ma un problema tecnico ha messo fine alle sue speranze mentre era in testa nelle prime fasi.

Vergne, che si era aggiudicato il precedente round in Cile, era terzo fino a quando non è stato vittima di un bel sorpasso da parte di Buemi, perdendo poi un'altra posizione a favore di Nelson Piquet Jr. (Panasonic Jaguar Racing).

La sfortuna di Rosenqvist ha lasciato in testa la giovane speranza Turvey, ma Abt ha chiuso prima del giro di pit stop e ha preso il comando a quel punto, prima di staccare di oltre sei secondi i suoi avversari più vicini al traguardo.

"È stata una gara fantastica", ha dichiarato Abt, che è salito al sesto posto nella classifica generale.

"Spero di continuare così, la macchina era fantastica e i miei ragazzi hanno fatto un pit-stop incredibile", ha aggiunto.

Abt, che corre nella serie dalla stagione inaugurale 2014-15, si è visto negare la vittoria nel secondo round della stagione in corso, a Hong Kong, a dicembre, a causa di un'infrazione tecnica, con Rosenqvist che è salito al primo posto.

Anche Turvey, che ha tenuto a bada un Buemi alla fine, è stato soddisfatto del suo sforzo.

"Abbiamo lavorato duramente e abbiamo dimostrato di avere un buon passo", ha dichiarato.

Il campione in carica di Formula E Lucas di Grassi, che ha vinto l'E-Prix inaugurale a Città del Messico, ha conquistato i primi punti di una stagione deludente chiudendo al nono posto, ma ha una battaglia in salita per conservare il titolo.

Il sesto round del campionato, composto da 12 gare, si svolgerà a Punta del Este, in Uruguay, tra due settimane.

Fonte: edition.cnn.com