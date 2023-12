Formula E 2019: 'Il campionato più competitivo del mondo'

Le auto della "Generazione 2" vantano un nuovo design accattivante e, con l'85% di energia in più, ora guidano più velocemente e più a lungo che mai.

Sono spariti i cambi di auto a metà gara, mentre le gare stesse si svolgeranno entro un tempo limite di 45 minuti.

Mitch Evans, pilota della Jaguar, stima che ci saranno 100 cavalli in più a disposizione dei piloti, che creeranno una maggiore forza di compressione e metteranno in gioco, per la prima volta, le strategie di gestione degli pneumatici.

Nelson Piquet Jr, compagno di squadra di Evans, ha vinto il campionato inaugurale e ha vissuto in prima persona l'evoluzione di uno sport in rapida crescita.

"Dalla prima stagione, le cose sono cambiate molto", ha dichiarato alla CNN. "Nella prima stagione molte persone non lo capivano o lo prendevano un po' come uno scherzo. Era difficile da spiegare alla gente.

"Ad essere sincero, all'inizio non sapevo quale fosse il futuro della Formula E e ora stiamo già iniziando la quinta stagione.

È la serie che ha il maggior numero di costruttori al mondo, quindi non potrei trovarmi in un posto migliore e le persone che non ci credono, spero che inizino a crederci perché la serie è solo all'inizio di quello che sarà".

"Tra cinque anni sarà difficile immaginare quanto saremo avanti e quanto crescerà la serie".

Allettante

La popolarità di questo sport è tale che i piloti dei campionati di tutto il mondo si stanno offrendo per entrare in Formula E, alcuni "per pochi soldi solo perché vogliono far parte della serie", dice Piquet Jr.

In questa stagione, l'aggiunta più significativa allo schieramento di piloti è Felipe Massa, che arriva dopo 15 anni di Formula Uno.

"Il livello dei piloti attratti dalla serie è altissimo", ha dichiarato Evans alla CNN. "Credo che sarà il campionato più competitivo al mondo in termini di calibro dei piloti.

"La profondità dei talenti è davvero notevole, quindi è fantastico farne parte".

James Barclay, capo di Evans e team principal di Jaguar, ritiene che con la qualità dei piloti che si stanno unendo e con tutti i principali costruttori del mondo ora coinvolti, la Formula E "ha superato la fase di prova".

In termini di "il concetto è giusto?". È senza dubbio giusto", ha detto. La conversazione si è spostata dal "è rilevante?" alla rapidità e all'entusiasmo con cui la Formula E si sta sviluppando.

"È un momento davvero positivo, come campionato ha solo quattro anni ed è incredibile pensare ai dati di ascolto che stiamo iniziando a vedere".

Secondo le stime di Forbes, nella scorsa stagione oltre 300 milioni di telespettatori in tutto il mondo hanno seguito almeno una gara di Formula E in media 27,1 milioni per ogni singola gara.

Queste cifre sono in enorme aumento rispetto ai 18,6 milioni che si sono sintonizzati per ogni gara durante la stagione 2016-17.

"È la forma di sport motoristico in più rapida crescita e credo che il futuro sia incredibilmente eccitante", aggiunge Barclay.

"Dal punto di vista dei fan, la prospettiva di tutti questi grandi costruttori con una schiera di piloti incredibilmente entusiasmante è davvero allettante".

Ciò che rende così eccitante la prossima stagione, in particolare, è il divario che probabilmente si creerà tra i team che occupano il primo e l'ultimo posto.

Barclay, Evans e Piquet Jr. ritengono che l'introduzione della vettura "Gen2", e tutti i cambiamenti tecnici che ne deriveranno, agirà da livellatore tra le squadre con maggiore e minore esperienza in Formula E. Tuttavia, il vantaggio acquisito grazie all'esperienza è davvero allettante".

Tuttavia, il vantaggio acquisito grazie all'esperienza di chi è in questo sport da più tempo continuerà a giocare un ruolo importante.

La gara è iniziata

Piquet Jr. è fiducioso di poter essere il pilota in grado di emergere da un campo competitivo e di fare un passo avanti verso l'emulazione di suo padre, Nelson Piquet, che ha vinto tre campionati del mondo di Formula Uno negli anni '80.

Dopo la vittoria del brasiliano nel 2014, tre diversi piloti si sono aggiudicati i successivi tre campionati e Piquet Jr. afferma che la gara è aperta per vedere chi può diventare il primo pilota a vincere due campionati del mondo.

"Penso che tutti noi stiamo aspettando di vedere chi sarà il primo doppio campione del mondo in Formula E", ha detto.

"Ovviamente sto facendo del mio meglio: la seconda e la terza stagione sono state molto difficili per me perché avevamo una macchina non proprio veloce, ma ora mi stanno dando la possibilità di lottare al massimo".

"L'intero progetto non è solo quello di vincere un campionato, ma anche quello della squadra di vincere un campionato costruttori. Il mio obiettivo è di vincerne almeno tre e di eguagliare mio padre nei campionati mondiali".

