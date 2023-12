I punti salienti della storia

Formula E 2017/18: Sam Bird vince il caotico esordio stagionale a Hong Kong

Il pilota di DS Virgin Racing vince l'esordio stagionale

Bird ha ora sei vittorie in carriera in Formula E

I piloti torneranno a gareggiare domenica

Il campione 2016 di F1 Nico Rosberg saluta la "impressionante" gara di Hong Kong

Il pilota del DS Virgin Racing ha iniziato la gara di 43 giri in seconda posizione dietro al detentore della pole position Jean-Eric Vergne e sembrava avere il controllo dopo aver superato il francese al 20° giro. Ma la sua gara ha avuto un intoppo quando ha sbandato contro il lato del garage del suo team durante il cambio auto obbligatorio.

L'errore gli è costato un tempo minimo ed è tornato in pista in testa prima che i commissari di gara lo penalizzassero per non essersi fermato all'interno del garage.

Con Vergne e il terzo classificato, Nick Heidfeld, in attesa di un attacco, Bird ha rischiato di perdere la testa della corsa quando ha scontato la penalità di drive-through, ma è uscito dalla corsia dei box con metri di vantaggio sui rivali.

Con la pista libera davanti a sé, Vergne e Heidfeld non hanno potuto impedire a Bird di scappare via e alla fine il britannico è arrivato a casa con quasi 12 secondi di vantaggio.

Il pilota della Techeetah Vergne ha mantenuto il secondo posto - un buon inizio di stagione dopo aver vinto la gara conclusiva della terza stagione a Montreal - mentre Heidfeld ha conquistato il terzo posto, il suo ottavo podio in Formula E.

"Che risultato incredibile", ha dichiarato Bird. "Ho scontato la mia penalità. Pensavo di rientrare in P6 o P7.

"La macchina era fantastica... non sapevamo cosa aspettarci quando siamo venuti qui, ma è stato un ottimo inizio d'anno".

L'ePrix di sabato ha avuto un inizio caotico quando la gara è stata segnalata al primo giro quando il nuovo compagno di squadra di Vergne, Andre Lotterer, ha urtato le barriere bloccando diversi piloti dietro di lui.

Si è verificato un lungo ritardo prima che la gara riprendesse dietro la Safety Car.

La sesta vittoria di Bird in Formula E getta le basi per quella che potrebbe essere una seria spinta al titolo, dopo il quarto posto nel campionato piloti delle ultime due stagioni.

Rosberg saluta la "impressionante" gara di Hong Kong

La prima delle 14 gare previste per la quarta stagione è stata seguita dal campione del mondo di Formula Uno 2016, Nico Rosberg.

Il tedesco, che si è ritirato dopo aver battuto il suo compagno di squadra alla Mercedes, Lewis Hamilton, 12 mesi fa, è rimasto impressionato da ciò che ha visto.

"È fantastico essere a Hong Kong e trovarsi in una location speciale: è impressionante avere una gara nel bel mezzo della città", ha detto Rosberg a Nicki Shields di Supercharged della CNN.

"È stato bello vedere le macchine. Sono sicuro che la Formula E avrà un grande futuro perché è così rilevante. C'è una tale euforia per la mobilità elettrica e la tecnologia di queste auto sarà presente nelle nostre auto da strada di tutti i giorni".

Di Grassi e Buemi in difficoltà

I due anni precedenti sono stati dominati dal campione dello scorso anno Lucas di Grassi e dal vincitore del 2015/16 Sebastien Buemi, ma entrambi potrebbero avere il loro bel da fare in questa stagione.

Di Grassi ha concluso al 18° posto dopo aver dovuto cambiare auto all'inizio della gara in seguito a una collisione con il suo compagno di squadra dell'Audi Sport ABT Schaeffler Daniel Abt.

Le notizie non sono state molto migliori per Buemi, che ha iniziato la gara in nona posizione e ha terminato la gara fuori dai punti all'11° posto.

Entrambi avranno la possibilità di rimediare domenica, quando i piloti torneranno per la seconda gara del weekend.

