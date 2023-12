La storia in primo piano

Formula 1: la famiglia di Jules Bianchi fa causa per una morte "evitabile

La famiglia di Jules Bianchi fa causa per la morte del pilota di F1

La famiglia agisce contro la FIA, il Formula One Group e la Marussia

Lo studio legale che rappresenta la famiglia afferma che la morte era "evitabile".

Bianchi ha riportato gravi lesioni alla testa dopo che la sua auto si è schiantata contro una gru mobile durante il Gran Premio del Giappone nell'ottobre 2014; il 25enne è deceduto nel luglio successivo.

Lo studio legale britannico Stewarts Law, che rappresenta la famiglia Bianchi, ha inviato "lettere formali di richiesta di risarcimento" alla FIA - l'organo di governo mondiale del motorsport - così come al Gruppo di società di Formula Uno, che controlla i diritti televisivi e mediatici di questo sport, e alla Marussia - ora nota come Manor - la squadra per cui il francese guidava all'epoca.

"La morte di Jules Bianchi era evitabile", ha dichiarato Julian Chamberlayne, partner di Stewarts Law.

Il rapporto d'inchiesta della FIA su questo incidente ha formulato numerose raccomandazioni per migliorare la sicurezza in Formula Uno, ma non ha individuato dove sono stati commessi gli errori che hanno portato alla morte di Jules".

"È stato sorprendente e angosciante per la famiglia Bianchi che il panel della FIA nelle sue conclusioni, pur rilevando una serie di fattori che hanno contribuito, abbia incolpato Jules. La famiglia Bianchi è determinata a far sì che questo processo legale imponga alle persone coinvolte di fornire risposte e di assumersi la responsabilità di eventuali mancanze.

"Questo è importante se vogliamo che i piloti attuali e futuri abbiano fiducia che la sicurezza in questo sport venga messa al primo posto. Se questo fosse stato il caso di Suzuka, molto probabilmente Jules Bianchi sarebbe ancora vivo e starebbe gareggiando nello sport che amava".

La FIA, il Formula One Group e la Manor non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento della CNN.

Giustizia per Jules

La dichiarazione di Stewarts Law prosegue affermando che la famiglia Bianchi ritiene che le azioni di "una o più di queste parti, tra le altre, possano aver contribuito all'incidente mortale di Jules" e che "sono stati commessi errori nella pianificazione, nella tempistica, nell'organizzazione e nella conduzione della gara", che secondo loro si è svolta in condizioni pericolose durante la stagione dei tifoni in Giappone.

"Cerchiamo giustizia per Jules e vogliamo stabilire la verità sulle decisioni che hanno portato all'incidente di nostro figlio durante il Gran Premio del Giappone del 2014", ha dichiarato il padre di Bianchi, Philippe, nel comunicato.

"Come famiglia, abbiamo tante domande senza risposta e riteniamo che l'incidente e la morte di Jules avrebbero potuto essere evitati se non fossero stati commessi una serie di errori".

Bianchi è deceduto il 17 luglio 2015 in un ospedale di Nizza, in Francia, dove era stato ricoverato in seguito all'incidente del 5 ottobre 2014.

La sua morte è stata la prima a seguito di un incidente in un gran premio di F1 dopo quella di Ayrton Senna a San Marino nel 1994.

Nel dicembre 2014 la FIA ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che Bianchi "non ha rallentato a sufficienza per evitare di perdere il controllo" durante l'incidente sul circuito di Suzuka.

Nei giorni successivi all'incidente, la Marussia si è detta "scioccata e arrabbiata" per le affermazioni secondo cui Bianchi non avrebbe ridotto la velocità e che la squadra lo avrebbe attivamente incoraggiato a non farlo.

Philippe e sua moglie Christine parteciperanno al GP di Monaco questo fine settimana.

La coppia ha già detto di non poter guardare la F1 a causa del dolore provocato dalla morte del figlio, ma ha deciso di recarsi a Monaco per sostenere l'organizzazione benefica che ha creato in memoria del figlio per sostenere i giovani aspiranti piloti di motorsport.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com