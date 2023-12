La storia in primo piano

Formula 1 2018: Pneumatici più veloci, meno motori ... e un'aureola

La stagione F1 2018 inizia il 25 marzo in Australia

Il nuovo dispositivo halo migliora la sicurezza dei piloti

Le squadre hanno un limite di tre motori per 21 gare

Nuovi pneumatici che renderanno le auto ancora più veloci

L'anno scorso sono stati introdotti i maggiori cambiamenti in F1 da oltre un decennio a questa parte, con gomme più grasse e telai più grandi e aggressivi che hanno portato a battere i record sul giro in 11 dei 20 gran premi.

La prossima stagione, che inizierà a Melbourne il 25 marzo, sarà all'insegna del perfezionamento, con team e piloti che dovranno fare i conti con modifiche estetiche relativamente minori.

Tuttavia, le modifiche ai regolamenti sportivi e tecnici della F1 avranno probabilmente un ruolo fondamentale nell'esito delle gare per il titolo piloti e costruttori nel 2018.

Qui, con l'aiuto dell'analista tecnico di F1 Craig Scarborough, CNN's The Circuit dà un'occhiata ad alcuni dei cambiamenti principali e a come potrebbero influire sull'ordine di classifica.

Pneumatici più morbidi

Nel 2017, i regolamenti della FIA, l'organismo che governa il motorsport, hanno reso gli pneumatici più grandi e più larghi del 25%, facendo riferimento agli anni Settanta e Ottanta.

Gli pneumatici più larghi offrivano più aderenza e velocità in curva, dando ai piloti un'emozione maggiore in curve famose come le Maggots e le Becketts di Silverstone e l'epica 130R di Suzuka.

Quest'anno, Pirelli ha lanciato nuovamente i dadi, ampliando la scelta di pneumatici slick da cinque a sette con due nuove mescole, Superhard e Hypersoft.

L'Hypersoft, indicata da una striscia rosa sulla parete del pneumatico, e i miglioramenti apportati agli pneumatici esistenti dovrebbero rendere le auto di F1 ancora più veloci di quanto non fossero nel 2017.

"Aggiungeranno molta velocità alla vettura", ha dichiarato Scarborough alla CNN.

I pneumatici sono una delle aree in cui è possibile aumentare le prestazioni della vettura... I tempi sul giro crolleranno e si stabiliranno sempre nuovi record".

"Penso che su alcuni dei circuiti più aerodinamici - Silverstone (Gran Bretagna), Red Bull Ring (Austria), Spa (Belgio) - quest'anno potremmo assistere a tempi sul giro davvero sbalorditivi".

Quest'anno Pirelli ha reso tutte le sue mescole di pneumatici leggermente più morbide , il che significa che dovrebbero degradarsi più rapidamente e, in teoria, complicare le strategie di gara.

"Quello che Pirelli ha fatto quest'anno con la più ampia gamma di mescole e con questo pneumatico Hypersoft è che ha reso l'intera gamma di pneumatici molto più morbidi e di breve durata.

Speriamo di ottenere gomme che non durino mezza gara e di tornare a far decidere alla gente tra gomme più dure e una gara a una sola sosta o gomme più morbide e una strategia a due soste".

"Stiamo cercando di riportare un po' di variabilità nella strategia dei pneumatici che è mancata un po' nel 2017 ma che aveva funzionato così bene nel 2016".

Motori: da quattro diventano tre

Nel tentativo di evitare che i costi vadano ulteriormente fuori controllo, la FIA ha stabilito che ogni pilota avrà a disposizione solo tre motori per il calendario ampliato di 21 gare di questa stagione.

Le ricerche indicano che nel 2016 i team hanno speso complessivamente 1,3 miliardi di sterline (1,8 miliardi di dollari).

Nel 2018, la sfida rimane la stessa: bilanciare affidabilità e prestazioni, ma con una power unit in meno la posta in gioco si alza.

"Quest'anno avrà potenzialmente un impatto enorme sui risultati del campionato, dall'ultimo al primo posto", ha detto Scarborough.

"La Honda ha chiaramente avuto problemi di affidabilità, la Renault anche, mentre la Ferrari è andata molto meglio come pacchetto completo, anche se ha avuto dei problemi", osserva Scarborough, sottolineando i problemi della squadra italiana nei Gran Premi di Malesia e Giappone.

Alcuni team hanno criticato apertamente la riduzione, in particolare McLaren e Red Bull, che sostengono che si tratti di una falsa economia.

"Ci saranno molte penalità in griglia (nel 2018) e non vorremmo che il campionato si decidesse in base alle penalità in griglia", ha dichiarato a dicembre Christian Horner, team principal della Red Bull.

"Stiamo arrivando al punto in cui con 21 gare per tre motori - è davvero una follia".

Il cambiamento favorirà probabilmente la Mercedes, che ha regnato sovrana nell'era dei turbo ibridi.

"Nel 2014 la Mercedes è stata in grado di arrivare con un motore quasi perfetto: il layout giusto, il modo in cui la combustione avrebbe funzionato, le strategie di controllo del sistema ibrido e il modo in cui ottenere più potenza dal motore durante le qualifiche", spiega Scarborough.

"Poiché erano in anticipo sulla curva, avevano anche l'affidabilità. Hanno avuto il motore perfetto, mentre Ferrari, Renault e Honda non sono riusciti a progettare bene la prima volta e quindi negli anni successivi hanno cercato di recuperare".

La scuderia tedesca ha costruito un nuovo motore per il 2018 che potrebbe fare cilecca, ma visti i recenti precedenti sembra improbabile.

Sicurezza nell'abitacolo

Un'altra modifica ovvia e incredibilmente impopolare delle vetture 2018 riguarda l'halo.

Il dispositivo di sicurezza dell'abitacolo, ora obbligatorio, è stato progettato per aiutare a proteggere i piloti da grossi detriti volanti.

L'opinione generale è forse meglio riassunta da Fernando Alonso della McLaren.

"So che dal punto di vista estetico è un grande impatto... ma non voglio più avere infortuni mortali", ha detto Alonso alla CNN la scorsa estate.

Proposto per la prima volta nel 2015, l'halo è stato rigorosamente testato e sarà in grado di resistere a impatti estremi.

LEGGI: Halo suscita reazioni contrastanti da parte dei fan

L'halo è stato ideato da un ingegnere del team Mercedes (anche se non è un progetto ufficiale della squadra tedesca) ed è stato scelto prima dell'"Aeroscreen" della Red Bull e dello "Shield" della Ferrari.

La FIA ammette prontamente che, sebbene l'halo sia tutt'altro che perfetto, rappresenta un importante passo avanti in termini di sicurezza.

"È evidente che la testa del pilota è l'unico pezzo esposto della vettura in caso di incidenti di vario tipo", ha detto Scarborough.

"Nel complesso, si tratta di un aumento della sicurezza. Nessuno di noi vuole vedere un pilota ucciso in diretta televisiva o durante i test.

"In fin dei conti, la sicurezza è sempre aumentata e ha sempre avuto un impatto negativo in qualche misura. Si perde qualcosa: occhiali, caschi, protezione antiribaltamento, spostamento dei serbatoi di carburante, protezione laterale dell'abitacolo. Molte cose hanno tolto visibilità al conducente".

Scarborough sostiene che all'orizzonte si profilano soluzioni migliori e suggerisce che l'halo potrebbe offrire agli appassionati di TV una nuova e migliore visione delle gare.

"L'halo è un compromesso, un passo intermedio per renderci più sicuri a breve termine prima che arrivino cambiamenti normativi più importanti nel 2021", afferma.

"Speriamo che mettano alcune delle telecamere di bordo sull'halo stesso, in modo da poter guardare il pilota dall'alto anziché solo dall'angolo sopra la sua spalla".

Chi trionferà nel 2018?

Le modifiche ai regolamenti sportivi e tecnici possono essere lievi rispetto al 2017, ma l'impatto potrebbe essere notevole.

È difficile pensare che la Mercedes continui a dominare - la scuderia tedesca ha conquistato quattro titoli consecutivi dal 2014 - ma Scarborough si aspetta che Ferrari e Red Bull spingano fino in fondo.

Lewis Hamilton batte Sebastian Vettel e conquista il 4° titolo mondiale di F1

"Credo che la Ferrari debba ancora fare un passo avanti in termini di prestazioni con l'intero pacchetto di quest'anno. Dal punto di vista del motore saranno molto, molto vicini", ha detto.

"Credo che la vittoria sia sicura per la Mercedes, la Red Bull e la Ferrari, con la Force India al quarto posto.

"Al di là di questo, il centrocampo è così imprevedibile quest'anno. La Williams sembra improvvisamente molto debole. La Sauber potrebbe fare un buon lavoro: ha il motore giusto (il team svizzero sarà alimentato da motori Ferrari 2018-spec) e ha in macchina Charles Leclerc (campione in carica di F2).

"La Renault ha fatto registrare una buona velocità alla fine dello scorso anno e la McLaren potrebbe fare un passo avanti. Potrebbe essere la McLaren o la Renault a tentare di superare la Force India. È un po' folle".

Seguite tutti gli alti e bassi della stagione 2018 con il programma mensile di F1 della CNN, The Circuit.

Fonte: edition.cnn.com