- Foreste sotto il controllo dello Stato: minori danni da parte degli scarafaggi fino ad ora

Il punteruolo dei pini ha causato meno danni nei boschi dello stato di Baviera quest'anno rispetto al 2023. La popolazione di punteruoli dei pini è diminuita della metà rispetto all'anno precedente, secondo un rappresentante dell'autorità di Regensburg.

Alla fine di agosto, i boschi dello stato hanno registrato circa 500.000 metri cubi di conifere danneggiate. Nello stesso periodo dell'anno scorso, il volume di alberi danneggiati superava un milione di metri cubi.

Il calo è attribuito alle abbondanti piogge durante la primavera e l'estate, insieme alle misure attive di controllo del punteruolo dei pini. "Le numerose piogge hanno aumentato l'approvvigionamento idrico alle radici degli alberi, migliorando così la loro resistenza naturale al punteruolo dei pini", ha spiegato il rappresentante. Si è anche registrata una notevole diminuzione delle infestazioni nelle regioni gravemente colpite del Frankenwald.

I boschi dello stato di Baviera hanno attivamente localizzato e rimosso gli alberi infetti dal bosco attraverso ricerche intense e anticipate. Questo per prevenire la diffusione dell'infestazione agli alberi più sani.

Un'operazione significativa contro il punteruolo dei pini quest'anno è stata eseguita da un nuovo team per il controllo del punteruolo dei pini. Questo team è composto da forestali e maestri forestali e offre assistenza ovunque sia richiesta durante i mesi estivi.

A causa della situazione significativamente migliorata, i boschi dello stato di Baviera prevedono una popolazione di punteruoli dei pini notevolmente inferiore per l'intero anno 2024. Per l'autunno e l'inverno è prevista una vasta operazione di follow-up. Ciò comprenderà la rimozione degli alberi infetti dal bosco per mantenere la popolazione iniziale per la stagione successiva il più bassa possibile.

