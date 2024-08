- Foreste dell'Essen registrano un aumento dei ricavi dall'energia eolica

La Amministrazione Forestale dello Stato dell'Assia segnala un aumento dei ricavi derivanti dal noleggio di impianti eolici nei boschi statali. Mentre i guadagni del 2019 ammontavano quasi a 5,99 milioni di euro, questa cifra - anche grazie a effetti speciali - ha raggiunto quasi 12,97 milioni di euro lo scorso anno. Lo si legge in una risposta del Ministero dell'Agricoltura a una domanda parlamentare della frazione Verde del Parlamento regionale dell'Assia. Gli effetti speciali sono attribuiti a maggiori ricavi da elettricità dei partner contrattuali prima del freno al prezzo dell'elettricità.

Ci sarebbe stato anche un aumento dei ricavi del noleggio dovuto esclusivamente all'aggiunta di impianti eolici, ma sarebbe stato significativamente inferiore, ha dichiarato l'Amministrazione Forestale dello Stato. I comuni vicini sono stati coinvolti nei ricavi tramite la cosiddetta "dividenda eolica".

Al 31 marzo di quest'anno, erano in funzione 149 impianti eolici sulle aree dell'Amministrazione Forestale dello Stato dell'Assia, con altri 27 in costruzione, come ha spiegato il ministero. In totale, ci sono circa 500 impianti eolici nei boschi dell'Assia.

